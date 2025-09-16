Premierul Ilie Bolojan: România plătește anual dobânzi de 11 miliarde de euro. Atât costa Autostrada Moldovei

16-09-2025 | 23:00
Ilie Bolojan
Inquam Photos / Octav Ganea

Premierul Ilie Bolojan a tras un semnal de alarmă cu privire la situația financiară a României, explicând că țara noastră va plăti în acest an dobânzi în valoare de 11 miliarde de euro - o sumă echivalentă cu costul construirii Autostrăzii Moldovei A7.

Mihai Niculescu

Declarațiile au fost făcute marți seara în cadrul unei emisiuni la Antena 3, în contextul discuțiilor despre necesitatea reformelor economice urgente, transmite news.ro.

Deficitul bugetar de 30 miliarde euro

Șeful Executivului a explicat amploarea problemei fiscale cu care se confruntă România: „Față de 130 de miliarde, noi cheltuim cu 30 de miliarde în plus. Ca să cheltuim, trebuie să împrumutăm. În fiecare an costurile acestor împrumuturi, datorită dobânzilor, este tot mai mare."

Bolojan a subliniat că diferența între cheltuielile statului și veniturile încasate de la cetățeni ajunge la aproximativ 30 miliarde de euro anual, ceea ce obligă guvernul să se împrumute pentru a acoperi acest deficit.

Costul împrumuturilor - echivalentul unor proiecte majore

„România va plăti până la finele anului dobânzi în valoare de 11 miliarde de euro. Asta înseamnă Autostrada Moldovei A7, aceasta atâta costă. Anul acesta doar din dobânzi a plecat Autostrada Moldovei", a explicat Ilie Bolojan, cu o comparație care să ilustreze magnitudinea problemei.

Economie Investitori
Ionuț Dumitru: ”Sunt premise ca economia să evite recesiunea”. ”Ajustări dureroase, dar obligatorii”

Pentru a sublinia și mai clar impactul acestor costuri, premierul a dat ca exemplu și Programul Anghel Saligny, a cărui valoare se ridică tot la 11 miliarde de euro, demonstrând că întregul buget al unui program major de investiții se pierde doar pe plata dobânzilor.

„Datorită acestor dobânzi, românii nu văd Autostrada Moldovei, nu văd lucrări în fiecare localitate. Nu mai putem merge în felul acesta", a avertizat Bolojan, explicând că plata dobânzilor excesive împiedică investițiile în infrastructură și dezvoltare.

Soluțiile propuse pentru criza fiscală

Premierul a precizat că pentru corectarea unei asemenea situații financiare sunt necesare măsuri care „nu sunt inventate în România". „Ca să corectezi asemenea diferențe e nevoie de câteva metode care nu sunt inventate în România. Înseamnă că trebuie să crești veniturile. A doua direcție este scăderea de cheltuieli care nu se poate face de pe o zi pe alta", a mai afirmat Ilie Bolojan.

El a menționat că România are „blocuri mari de cheltuieli care trebuie reduse", printre care și cel al administrației, sugerând că reforma sistemului public reprezintă una dintre prioritățile guvernului pentru reducerea deficitului bugetar.

România se confruntă cu presiuni din partea Comisiei Europene pentru reducerea deficitului bugetar și implementarea unor reforme structurale menite să asigure sustenabilitatea financiară pe termen lung.

Sursa: News.ro

