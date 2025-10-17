A fost deschis un nou lot de autostradă în România. Putem circula pe încă 30 de km de drum de mare viteză

17-10-2025 | 20:00
De vineri putem să circulăm pe autostradă de la București până aproape de Buzău. Un lot de aproape 30 de kilometri din Autostrada Moldovei A7 a fost dat în folosință. Era gata de câteva luni, însă o serie de suduri făcute greșit au decalat inaugurarea.

Marilena Iordache

Ministrul Transporturilor promite că până la sfârșitul anului vom avea autostradă de la București - la Adjud, în Vrancea.

De la ora 16:00 mașinile au avut cale liberă să circule pe autostrada de la Ploiești la Buzău.

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, nu a fost prezent la momentul inaugurării, dar a postat pe pagina sa de Facebook un clip în care conduce pe șoseaua de viteză.

Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor:Circulăm astăzi în sfârșit pe lotul 2, Mizil-Pietroasele, pe o distanță totală de 28,35 de km și accentuez, dle director, în sfârșit.”

Autostrada
Se construiește o nouă autostradă în România, de 305 km. Când ar trebui să fie gata

Director:Da, este adevărat, am avut anumite întârzieri din cauza unor probleme tehnice, pe care le-am depășit."

Potrivit responsabililor, până la sfârșitul anului se mai deschid circulației două segmente din Autostrada Moldovei: unul de aproape 14 km, de la Pietroasele la Buzău, altul de 50 de km, între Focșani și Adjud.

Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor:Cu siguranță anul viitor, până în luna august, vom avea integral circulația până la Pașcani pe 320 de km."

Constructorii bulgari au întâmpinat probleme

Lotul de autostradă inaugurat vineri trebuia finalizat în octombrie anul trecut, însă constructorii bulgari s-au împiedicat de mai multe ori pe parcursul lucrărilor.

Ionuț Ciurea, Asociația ProInfrastructură: „Când le-a venit, într-un final, tablierul metalic și au început să-l instaleze, au greșit sudurile. Nu pe unul, nu pe două, ci pe 3 poduri."

Răzvan Stan, reprezentant constructor:Greșeli de execuție inerente, am făcut teste pe sudură, s-au dovedit sudurile neconforme. Acum este foarte sigur."

Șoferii din Mizil răsuflă ușurați, au scăpat de tirurile care le blocau orașul.

Șofer: „Când mergi pe autostradă, mergi 100, 120 e foarte bine, prin oraș e aglomerat."

Șofer:M-am tot rugat să-i dea drumul ca să fie mai ușor să facem mai puțin."

Odată cu încheierea acestui episod, reprezentanții CNAIR vin cu noi promisiuni. Anunță că anul acesta vor fi gata drumul expres Brăila-Galați și lotul 4 al Autostrăzii A0.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 17-10-2025 20:00

