Încă 13 kilometri deschiși pe Autostrada Moldovei. București–Focșani: 210 km de autostradă completă

Stiri actuale
27-11-2025 | 14:26
autostrada A7 Buzau
Facebook/Cristian Pistol

Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, a anunţat că încă 13 kilometri din Autostrada Moldovei sunt daţi în circulaţie, iar de la Bucureşti la Focşani se va putea circula doar pe autostradă, pe o distanţă de 210 kilometri.

autor
Vlad Dobrea

El a adăugat că, până la finalul anului, autostrada A7 ar putea să fie deschisă până în dreptul localităţii Adjud.

”Aşa cum am promis, dăm astăzi în circulaţie încă 13 kilometri din Autostrada Moldovei, lotul Pietroasele -Buzău. Astfel vom putea circula de la Bucureşti până la Focşani doar pe autostradă, pe o distanţă de 210 kilometri. După discuţiile avute cu constructorul, avem în vedere până la finalul acestui an să deschidem A7 până în dreptul localităţii Adjud”, a declarat, joi, ministrul Transporturilor, la deschiderea circulaţiei pe lotul Pietroasele-Buzău al tronsonului de autostradă Ploieşti-Buzău.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a precizat că această inaugurare putea să aibă loc cu un an mai devreme în cazul în Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC) şi alte instituţii şi-ar fi făcut treaba mai bine.

”Sunt aproape la fel de bucuros ca şi buzoienii că s-a dat sau se va da drumul circulaţiei astăzi pe acest tronson. Am un regret, în schimb, faptul că am fi putut avea această inaugurare cu un an mai repede dacă CNSC-ul şi toate celelalte instituţii şi-ar fi făcut treaba mai bine, dar vreau să-i felicit pe constructori, asocierea de constructori merită, au terminat înainte de termen, ceea ce e un lucru pentru care merită felicitările noastre. De asemenea, cred că astăzi, odată cu inaugurarea, Buzău devine sau poate să devină un nod logistic extrem de important. Simbolic, aflându-ne chiar şi în perioada Sărbătorii Naţionale, eu cred că putem considera, până la urmă, că acest tronson e cel care face legătura între Muntenia şi Moldova şi cred că e un lucru care merită a fi subliniat”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Citește și
vice csm claudiu sandu
Vicepreşedintele CSM, despre avizul negativ pentru proiectul Bolojan: „Vor fi trei tipuri de pensionari în magistratură”

De asemenea, fostul premier Marcel Ciolacu, prezent la inaugurare, a afirmat că adevăratul deficit al României este că nu s-a dezvoltat uniform.

”Astăzi nu închidem 13,9 kilometri, de fapt, astăzi închidem o rană veche a infrastructurii din România. Închidem legătura dintre Muntenia şi Moldova. Se va circula pe 200 de kilometri de la Bucureşti la Focşani, urmând până la sfârşitul anului să se mai dea drumul la alte tronsoane. (...) Am hotărât că adevăratul deficit al României este faptul că România nu s-a dezvoltat uniform. Dacă acest lucru s-ar fi făcut cu zeci de ani înainte, cu treizeci de ani înainte, nu ar mai fi fost nevoiţi peste 3,5 milioane de români din Muntenia, Moldova şi Oltenia să plece, să caute acces la infrastructură, slujbe mai bine plătite şi servicii mai bune. Infrastructura aduce la pachet dezvoltarea. Şi mă bucur mult că judeţul Buzău va fi unul dintre marii beneficiari ai acestei infrastructuri”, a declarat Ciolacu.

Sursa: News.ro

Etichete: bucuresti, Autostrada Moldova, focsani, autostrada a7,

Dată publicare: 27-11-2025 14:26

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Cristi Chivu, OUT de la Inter? Anunțul sumbru venit din Italia după eșecul cu Atletico
NEWS ALERT Cristi Chivu, OUT de la Inter? Anunțul sumbru venit din Italia după eșecul cu Atletico
Citește și...
Vicepreşedintele CSM, despre avizul negativ pentru proiectul Bolojan: „Vor fi trei tipuri de pensionari în magistratură”
Stiri actuale
Vicepreşedintele CSM, despre avizul negativ pentru proiectul Bolojan: „Vor fi trei tipuri de pensionari în magistratură”

Consiliul Superior al Magistraturii a dat aviz negativ pentru proiectul care crește la 65 de ani vârsta de pensionare și taie din pensiile judecătorilor și ale procurorilor.

Primarul comunei Gogoșu, Mehedinți, a murit subit în urma unui infarct, în timp ce se afla în mașină, ca pasager
Stiri actuale
Primarul comunei Gogoșu, Mehedinți, a murit subit în urma unui infarct, în timp ce se afla în mașină, ca pasager

Primarul comunei Gogoşu din judeţul Mehedinţi, Jean Rogoveanu (PSD), în vârstă de 59 de ani, a murit, joi, în urma unui infarct suferit în timp ce se îndrepta spre serviciu, cu maşina. El nu se afla la volan.

Aeroportul Băneasa ar urma să desfășoare doar zboruri pe timp de zi: „Avem foarte multe plângeri din cauza zgomotului”
Stiri actuale
Aeroportul Băneasa ar urma să desfășoare doar zboruri pe timp de zi: „Avem foarte multe plângeri din cauza zgomotului”

Aeroportul Băneasa ar putea fi transformat într-un city airport, de pe care să fie operate zboruri doar pe timp de zi, după ce oamenii care şi-au construit case în zona aerogării au solicitat închiderea lui din cauza zgomotului făcut de avioane.

Recomandări
Vicepreşedintele CSM, despre avizul negativ pentru proiectul Bolojan: „Vor fi trei tipuri de pensionari în magistratură”
Stiri actuale
Vicepreşedintele CSM, despre avizul negativ pentru proiectul Bolojan: „Vor fi trei tipuri de pensionari în magistratură”

Consiliul Superior al Magistraturii a dat aviz negativ pentru proiectul care crește la 65 de ani vârsta de pensionare și taie din pensiile judecătorilor și ale procurorilor.

ANM anunță ploi în toată țara și lapoviță în nordul Moldovei. Cod galben de ploi abundente în mai multe județe din țară
Vremea
ANM anunță ploi în toată țara și lapoviță în nordul Moldovei. Cod galben de ploi abundente în mai multe județe din țară

Meteorologii anunţă că, joi, vor fi ploi în aproape toată ţara, iar în nordul Moldovei se vor semnala lapoviţă şi ninsoare.

CNAS: Interesul pentru imunizare creşte, iar dozele de vaccin HPV administrate au urcat cu aproape 49%
Stiri Sanatate
CNAS: Interesul pentru imunizare creşte, iar dozele de vaccin HPV administrate au urcat cu aproape 49%

Preşedintele CNAS, dr. Horaţiu-Remus Moldovan, apreciază, miercuri seară, că „2025 este anul în care încrederea în vaccinuri revine puternic”, după ce a constatat o creşterea a interesului românilor pentru imunizare

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
27 Noiembrie 2025

01:48:36

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 27 Noiembrie 2025

03:38:08

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
26 Noiembrie 2025

01:30:35

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28