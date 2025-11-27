Încă 13 kilometri deschiși pe Autostrada Moldovei. București–Focșani: 210 km de autostradă completă

Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, a anunţat că încă 13 kilometri din Autostrada Moldovei sunt daţi în circulaţie, iar de la Bucureşti la Focşani se va putea circula doar pe autostradă, pe o distanţă de 210 kilometri.

El a adăugat că, până la finalul anului, autostrada A7 ar putea să fie deschisă până în dreptul localităţii Adjud.

”Aşa cum am promis, dăm astăzi în circulaţie încă 13 kilometri din Autostrada Moldovei, lotul Pietroasele -Buzău. Astfel vom putea circula de la Bucureşti până la Focşani doar pe autostradă, pe o distanţă de 210 kilometri. După discuţiile avute cu constructorul, avem în vedere până la finalul acestui an să deschidem A7 până în dreptul localităţii Adjud”, a declarat, joi, ministrul Transporturilor, la deschiderea circulaţiei pe lotul Pietroasele-Buzău al tronsonului de autostradă Ploieşti-Buzău.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a precizat că această inaugurare putea să aibă loc cu un an mai devreme în cazul în Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC) şi alte instituţii şi-ar fi făcut treaba mai bine.

”Sunt aproape la fel de bucuros ca şi buzoienii că s-a dat sau se va da drumul circulaţiei astăzi pe acest tronson. Am un regret, în schimb, faptul că am fi putut avea această inaugurare cu un an mai repede dacă CNSC-ul şi toate celelalte instituţii şi-ar fi făcut treaba mai bine, dar vreau să-i felicit pe constructori, asocierea de constructori merită, au terminat înainte de termen, ceea ce e un lucru pentru care merită felicitările noastre. De asemenea, cred că astăzi, odată cu inaugurarea, Buzău devine sau poate să devină un nod logistic extrem de important. Simbolic, aflându-ne chiar şi în perioada Sărbătorii Naţionale, eu cred că putem considera, până la urmă, că acest tronson e cel care face legătura între Muntenia şi Moldova şi cred că e un lucru care merită a fi subliniat”, a afirmat Sorin Grindeanu.

De asemenea, fostul premier Marcel Ciolacu, prezent la inaugurare, a afirmat că adevăratul deficit al României este că nu s-a dezvoltat uniform.

”Astăzi nu închidem 13,9 kilometri, de fapt, astăzi închidem o rană veche a infrastructurii din România. Închidem legătura dintre Muntenia şi Moldova. Se va circula pe 200 de kilometri de la Bucureşti la Focşani, urmând până la sfârşitul anului să se mai dea drumul la alte tronsoane. (...) Am hotărât că adevăratul deficit al României este faptul că România nu s-a dezvoltat uniform. Dacă acest lucru s-ar fi făcut cu zeci de ani înainte, cu treizeci de ani înainte, nu ar mai fi fost nevoiţi peste 3,5 milioane de români din Muntenia, Moldova şi Oltenia să plece, să caute acces la infrastructură, slujbe mai bine plătite şi servicii mai bune. Infrastructura aduce la pachet dezvoltarea. Şi mă bucur mult că judeţul Buzău va fi unul dintre marii beneficiari ai acestei infrastructuri”, a declarat Ciolacu.

