Momentul în care un polițist din Argeș, cântăreț în timpul liber, sare de pe scenă și salvează viața unui spectator | VIDEO

Știri Actuale
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Data actualizării:
Ag

Un poliţist care în timpul liber este cântareţ de muzică populară şi-a înterupt recitalul pe care îl susţinea în timpul evenimentului „Toamna piteşteană” după ce a observat că unui bărbat din public i s-a făcut rău. 

autor
Cristian Anton

Artistul-poliţist a sărit de pe scenă şi a început să facă masaj cardiac bărbatului care avea dificultăţi de respiraţie şi începuse să îi piardă starea de conştienţă, scrie News.ro.

Agentul de poliţie Alin Gabriel Matei, de la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Argeş, este, în timpul liber, interpret de muzică populară, iar recent şi-a întrerupt spectacolul pentru a interveni în ajutorul unei persoane din public căreia i s-a făcut rău.

„În timpul evenimentului «Toamna Piteşteană», afându-se pe scenă pentru a susţine un recital, acesta a observat o situaţie medicală gravă: un bărbat din apropiere devenise inconştient şi nu mai respira normal. Fără să ezite, Alin Gabriel Matei a întrerupt recitalul şi a intervenit pentru a-i acorda primul ajutor, efectuând masaj cardiac până la sosirea echipajelor medicale şi continuând să ajute după intervenţia acestora”, transmit colegii poliţistului, prin Compartimentul de informare şi relaţii Publice al IPJ Argeş.

„Nu trebuie să fii medic pentru a salva o viață”

Imaginile filmate îl arată pe poliţist cum îi dă microfonul gazdei spectacolului şi sare de pe scenă pentru a interveni în ajutorul bărbatului. La faţa locului a intervenit şi un echipaj medical, poliţistul continuând să intervină alături de acesta.

„Gestul său evidenţiază cât de importante sunt pregătirea pentru acordarea primului ajutor şi capacitatea de a reacţiona prompt atunci când viaţa unui om este în pericol. Nu trebuie să fii medic pentru a salva o viaţă. Recunoaşterea unei urgenţe medicale, apelarea numărului 112 şi începerea manevrelor de resuscitare, pot face diferenţa”, subliniază oficialii Poliţiei judeţene Argeş, care îşi felicită colegul pentru modul în care a acţionat în momentul dificil prin care bărbatul din public a trecut.

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Sursa: News.ro

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