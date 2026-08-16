Curenți periculoși i-au împins spre o groapă care s-a format pe fundul mării, iar cei doi nu au mai reușit să ajungă singuri la mal.
Marea a fost sâmbătă extrem de agitată. Scaldatul a fost strict interzis în stațiunile din sudul litoralului.
Momente de panică sâmbătă în Eforie Nord. O fetiță de 11 ani și tatăl ei au fost recuperați de salvamari din mare, după ce au intrat în apă, deși era arborat steagul roșu.
Curenți periculoși i-au împins spre o groapă care s-a format pe fundul mării, iar cei doi nu au mai reușit să ajungă singuri la mal.
Marea a fost sâmbătă extrem de agitată. Scaldatul a fost strict interzis în stațiunile din sudul litoralului.
Sursa: ProTV
Etichete: fetita, salvare, eforie, marea neagra,
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