În urma postării, polițiștii locali au identificat persoana și s-au prezentat direct la domiciliul acesteia, nu doar pentru o discuție, ci și cu un proces-verbal de amendă în valoare de 1.000 de lei. Conform comunicatului transmis miercuri de Primăria Arad, și preluat de Agerpres, „din conținutul materialului video au rezultat injurii, expresii și afirmații jignitoare la adresa polițiștilor locali și a instituției Poliției Locale".

„Direcția Generală Poliția Locală Arad reamintește faptul că libertatea de exprimare trebuie exercitată cu respectarea drepturilor, demnității și reputației celorlalte persoane. Totodată, utilizarea platformelor de socializare nu înlătură răspunderea contravențională pentru faptele prevăzute și sancționate de legislația în vigoare" a transmis instituția într-un comunicat.