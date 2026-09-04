Măsuri sporite de securitate pentru protecția elevilor. Școlile unde vor patrula polițiști cu câini special antrenați

Ministerul de Interne anunță că va implementa măsuri adaptate pentru fiecare școală, în urma unor analize de risc privind violența sau consumul de substanțe interzise.

Potrivit Ministerului de Interne, în acest an școlar polițiștii vor acorda chiar mai multă atenție prevenirii consumului de droguri în rândul elevilor.

MAI: ”Va fi dezvoltat proiectul-pilot privind utilizarea echipelor canine în zona școlilor, în funcție de situația operativă. Structurile specializate vor interveni atunci când există indicii privind activități ilegale”.

În zona unităților de învățământ unde există informații că dealerii încearcă să îi atragă pe minori în capcana stupefiantelor, vor fi polițiști și câini special antrenați să descopere droguri. Aceștia vor patrula în timpul orelor de curs.