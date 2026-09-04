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Măsuri sporite de securitate pentru protecția elevilor. Școlile unde vor patrula polițiști cu câini special antrenați

Stiri Educatie
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Mai sunt doar câteva zile până când elevii încep cursurile, iar multe școli de stat din țară nu și-au pus la punct sistemele de securitate. Controalele polițiștilor au descoperit probleme și în jurul unităților de învățământ. 

autor
Daniel Nițoiu

Ministerul de Interne anunță că va implementa măsuri adaptate pentru fiecare școală, în urma unor analize de risc privind violența sau consumul de substanțe interzise.

Potrivit Ministerului de Interne, în acest an școlar polițiștii vor acorda chiar mai multă atenție prevenirii consumului de droguri în rândul elevilor.

MAI: ”Va fi dezvoltat proiectul-pilot privind utilizarea echipelor canine în zona școlilor, în funcție de situația operativă. Structurile specializate vor interveni atunci când există indicii privind activități ilegale”.

În zona unităților de învățământ unde există informații că dealerii încearcă să îi atragă pe minori în capcana stupefiantelor, vor fi polițiști și câini special antrenați să descopere droguri. Aceștia vor patrula în timpul orelor de curs.

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Polițiștii au descoperit și că în preajma unor școli, există un risc crescut de accidente rutiere, întrucât trecerile pentru pietoni au marcajul șters ori sunt acoperite de vegetație. Acolo vor fi trimise mai des echipaje rutiere.

Elevi beți descoperiți în zona școlilor

De asemenea, potrivit poliției, în anul școlar care a trecut s-au înregistrat peste 2.700 de infracțiuni comise cu violență. Dintre acestea, 2.450 s-au petrecut în școli.

Sunt mai puține acolo unde există sisteme de supraveghere video dar, din păcate, 22% din unitățile școlare nu au așa ceva deocamdată. În Dolj, polițiștii au descoperit că...

Comisar șef Dan Adrian, adjunctul șefului IPJ Dolj: ”64 de unități de învățământ nu dispun de niciun fel de măsuri de securitate, pază umană sau sisteme tehnice împotriva efracției. Au fost organizate acțiuni pentru verificarea autovehiculelor destinate transportului școlar, fiind identificate 144, din care unul e nefuncțional, iar 16 nu aveau licențe de transport și inspecția tehnică periodică expirată".

În zona școlilor unde au fost găsiți elevi fumând ori chiar băuți, polițiștii au verificat magazinele din apropiere. Agenții comerciali vor fi amendați dacă le vând minorilor băuturi alcoolice, energizante sau tutun.

Dealeri, elevi beți și marcaje rutiere șterse. Ce au descoperit polițiștii în jurul unor școli, anul trecut. Măsurile luate

Sursa: ProTV

Etichete: scoli, masuri de securitate, Polițiști,

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