Potrivit unui comunicat transmit vineri, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti a pus joi în mişcare acţiunea penală împotriva unui bărbat, pentru comiterea infracţiunii de ultraj, scrie Agerpres.

"În sarcina inculpatului V.A. s-a reţinut că la data de 2 septembrie, în jurul orei 09:17, în timp ce se afla pe o stradă din Sectorul 4, a ameninţat o cu acte de violenţă, respectiv 'te împuşc în cap!' pe persoana vătămată B.A. agent de poliţie în cadrul Secţiei 14 Poliţie, în timp ce aceasta se afla în exercitarea atribuţiilor de serviciu şi încerca să îl imobilizeze pe inculpat, iar apoi a lovit-o pe aceasta cu piciorul la nivelul tibiei piciorului drept şi apoi la nivelul feţei, respectiv în zona pometelui drept, cauzându-i persoanei vătămate suferinţe fizice", se precizează în comunicat.

Bărbatul, arestat pentru 30 de zile

Miercuri, bărbatul fost reţinut de către procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti, pe o perioadă de 24 de ore, iar joi, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti a admis propunerea şi a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile, menţionează sursa citată.