Momentul în care o mașină cu doi tineri ia foc pe o stradă din Bihor, după ce a fost lovită în plin de un alt autoturism

Doi tineri din Bihor au scăpat la limită din încercarea vieții lor. Mașina în care se aflau a luat foc după ce a fost lovită de o alta și, potrivit martorilor, nu mai puteau să iasă singuri din cauza rănilor.

Șansa lor a fost că, până la venirea pompierilor, mai mulți localnici le-au sărit în ajutor și i-au tras din flăcări.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Incidentul s-a petrecut într-o intersecție din localitatea Hidișelul de Sus, pe șoseaua care leagă Oradea de Beiuș și a fost surprins de o cameră de supraveghere.

În imagini se vede cum unul dintre șoferi virează la stânga pentru a intra pe drumul principal, dar nu se asigură și nu respectă indicatorul stop.

Astfel, izbește în plin o altă mașină, care circula regulamentar. Imediat după impact, aceasta din urmă se aprinde.

În autoturismul al cărui șofer nu s-a asigurat erau doi adulți și doi copii, care au reușit să iasă.

În cel cuprins de flăcări se aflau un tânăr de 22 de ani și o adolescentă de 17. Răniți, aceștia nu au putut să coboare singuri, timp în care vâlvătăile cuprindeau vehiculul.

Norocul celor doi răniți a fost că mai mulți localnici care aveau casele în apropierea intersecției le-au sărit în ajutor.

Remus Georgescu, salvator: „Eram chiar în curte și, dintr-o dată, am văzut flăcări. Mi-am luat stingătorul din mașină, am fugit acolo, vecinul de-acolo și el, după mine, și-am început să sting mașina. El a spart geamul, și-a rupt ușa."

Andrei Lăcătoș, salvator: „Am scos fata din mașină, am pus-o pe marginea drumului, după aia am scos pe șofer. Dacă nu scoteam victimele, ardeau acolo, așa, de vii."

Tinerii au fost transportați la spital în stare gravă

Paramedicii le-au acordat tinerilor primul ajutor, după care i-au dus de urgență la spital.

Mircea Uiorean, medic UPU Oradea: „Șoferul a suferit o fractură de femur și multiple contuzii, iar pasagera din dreapta multiple contuzii și un traumatism cranio-cerebral."

Niciunul dintre bărbații de la volan nu băuse. Polițiștii fac cercetări – deocamdată in rem – pentru vătămare corporală din culpă.

