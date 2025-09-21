Un motociclist a murit la Timișoara, după ce un șofer a virat fără să se asigure. Impactul a fost extrem de puternic

21-09-2025 | 08:35
Un motociclist de 35 de ani și-a pierdut viața într-un accident produs pe o stradă din Timișoara. Bărbatul circula regulamentar, când a fost lovit de o mașină. Șoferul a virat stânga de pe drumul principal fără să se asigure.

Șoferul mașinii, în vârstă de 57 de ani, circula pe strada Grigore Alexandrescu din Timișoara. La un moment dat, a vrut să intre pe un drum secundar și a virat stânga fără să se asigure.

Din față venea motociclistul, care circula regulamentar. Impactul a fost extrem de puternic.

Șoferul autoturismului: „A intrat în mine motociclistul. Am oprit mașina, m-a lovit în partea dreaptă a mașinii unde este roata, dreapta față.”

Martor:Eram pe terasă, doar am auzit o lovitură, o bubuitură puternică. Câțiva băieți care erau medici pe terasă au început manevrele de resuscitare până a venit ambulanța.”

La fața locului au ajuns atât medicii, cât și polițiștii.

Zorița Mircov, purtătorul de cuvânt al ISU Timiș:Din nefericire, victima nu a răspuns manevrelor de resuscitare. La locul evenimentului au fost alocate o autospecială de descarcerare, o ambulanță SAJ și un echipaj SMURD cu medic.”

Aurora Piperea, purtătorul de cuvânt al IPJ Timiș:Bărbatul de 57 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.”

Acum a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

