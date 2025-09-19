Un bărbat și doi copii au murit arși de vii într-o Tesla care a luat foc. Salvatorii n-au reușit să deschidă ușile blocate

Stiri Diverse
19-09-2025 | 09:22
accident tesla
Profimedia

Accident cumplit în Germania. Un bărbat de 43 de ani și doi copii de 9 ani au murit arși de vii, prinși într-un automobil Tesla, în urma unui accident tragic.

autor
Aura Trif

Incidentul s-a petrecut în localitatea Villigst, după ce mașina a încercat să depășească un alt vehicul, a ieșit de pe șosea și a lovit un copac, după care a izbucnit în flăcări, potrivit poliției.

„Din păcate, vehiculul a luat foc, iar cele trei persoane aflate în interior au murit arse. Printre victime se numără doi copii și un bărbat adult”, a declarat Bernd Pentrop, purtătorul de cuvânt al poliției districtului Unna.

Un localnic a încercat disperat să deschidă ușa folosind mânerele retractabile ale vehiculului, dar nu a reușit. Unul dintre copii a reușit să scape și a fost transportat de urgență cu elicopterul la spital, scrie Daily Mail.

Problema ușilor blocate

Mânerele retractabile ale ușilor de pe mai multe modele Tesla au fost anterior criticate pentru faptul că devin inaccesibile în momentul în care sistemul electric al mașinii este dezactivat.

Deschiderea manuală a ușilor este posibilă doar din interior, ceea ce complică intervențiile echipajelor de salvare. O echipă specializată din cadrul Poliției din Renania de Nord-Westfalia va efectua o anchetă completă pentru a stabili cauzele tragediei.

Mânerele ușilor Tesla au fost în atenția publicului în ultimele zile, după ce Bloomberg a publicat o investigație privind mai multe accidente în care pasagerii au rămas blocați în interiorul mașinii electrice, fără ca serviciile de urgență să-i poată elibera.

Sursa: Daily Mail

Etichete: accident, germania, tesla,

Dată publicare: 19-09-2025 09:22

