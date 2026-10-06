Vlăduț Bǎlțǎțeanu a fugit din țară în septembrie și a fost dat în urmărire internaţională pentru omor.

Tribunalul Vâlcea a emis mandat de arestare preventivă în lipsă pe numele lui Bălţăţeanu Gheorghe Vlăduţ, care este principalul suspect în cazul uciderii femeii din Filiaşi al cărei cadavru a fost găsit într-o valiză care plutea pe râul Olt.

Bărbatul este inculpat pentru omor. Înaintea emiterii mandatului de arestare, anchetatorii au făcut o percheziţie la locuinţa suspectului.

„Cu ocazia desfăşurării activităţii, pe o saltea de dormit, aflată în camera folosită de suspect şi victima, au fost identificate multiple pete dinamice de substanţă brun roşcată, ce pare a fi sânge. Probe ale acestor urme au fost recoltate în mediu steril în vederea stabilirii ulterioare a naturii şi provenienţei acestora", au transmis atunci anchetatorii.

Ancheta în acest caz s-a declanșat după ce o valiză, de aproximativ 80 pe 50 de centimetri, a fost observată plutind în zona barajului Zăvideni. În interior a fost descoperit trupul Valentinei Tănăsie, o tânără de 28 de ani, din Filiași, Dolj, fiica unui lăutar cunoscut în zonă. Valentina locuia în Vâlcea, împreună cu iubitul ei, un frizer de 30 de ani, pe care l-ar fi cunoscut online. Cei doi ar fi avut o relație de aproximativ trei luni.

Tatăl victimei spune că, înainte de descoperirea trupului, sunase la 112 pentru că nu mai putea lua legătura cu fiica sa.