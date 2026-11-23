În vârstă de 76 de ani, fosta legendă a lui Dinamo a fost găsită fără suflare în apartamentul în care locuia în Canada. S-a mutat acolo cu soția în anul 2000.

Dudu Georgescu rămâne cel mai bun marcator din istoria primei ligi de fotbal din România, cu 252 de goluri, majoritatea pentru Dinamo. A câștigat de 2 ori trofeul Gheata de Aur.

Vestea morții lui Dudu Georgescu, legenda fotbalului românesc, a fost dată de artistul Gheorghe Turda.

Gheorghe Turda: „M-a sunat cineva, un om de afaceri din Toronto, ca și chiriaș îl avea pe Dudu Georgescu într-un apartament închiriat pentru el, cu familia lui. Și l-au găsit mort în casă”.

Dudu Georgescu s-a stins la vârsta de 76 de ani, iar circumstanțele morții sale încă nu au fost stabilite. Poliția din Toronto investighează o posibilă crimă sau sinucidere.

Fosta legendă a lui Dinamo s-a mutat în Canada, cu soția, în anul 2000. Locuiau în chirie, într-un apartament de două camere din centrul orașului. Trupul fără viață a fost descoperit în urmă cu o săptămână.

Șandor Gavrilă, proprietarul apartamentului în care locuia Dudu Georgescu: L-au găsit cei de la 911, de la salvare, că a dat Marina (n.r. soția) telefon la salvare. Pe urmă a venit poliția.

Reporter: A fost găsit înjunghiat? Lumea vorbește.

Șandor Gavrilă: Nu pot să spun decât că îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat.

Într-o reacție pentru Știrile ProTV, poliția din Toronto confirmă tragedia și anunță că a fost făcută autopsia. În funcție de cauza oficială a decesului se va hotărî dacă se va trece la o anchetă penală.

Cornel Dinu: „A fost un jucător de excepție”

Fostul mare fotbalist lasă în urmă o carieră impresionantă, cu recorduri greu de egalat. A fost una dintre legendele echipei Dinamo București, pentru care a evoluat timp de 10 ani, între 1973 și 1983 și a înscris 207 goluri.

În tricoul alb-roșu a obținut 4 titluri naționale și o Cupă a României. A fost golgheterul campionatului național timp de 4 sezoane consecutive, performanță care-l pune pe primul loc în clasamentul all time, cu 252 de reușite.

Atât de multe goluri a înscris, încât Dudu Georgescu a câștigat de două ori Gheata de Aur, trofeul acordat celui mai bun marcator din campionatele Europei. Doar Messi și Ronaldo au mai multe astfel de trofee.

Cornel Dinu: „Avea niște calități deosebite, în special o detentă fantastică și o lovire corectă a balonului. A fost un jucător de excepție. Era mai retras, era un familist convins”.

Pentru echipa națională a României a evoluat în 40 de meciuri și a marcat 21 de goluri.

La vestea morții sale, atât clubul Dinamo, cât și Federația Română de Fotbal au postat mesaje emoționante pe paginile oficiale de Facebook. Dudu Georgescu avea un singur copil, un băiat.