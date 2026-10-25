Potrivit președintelui Senatului, e nevoie să continuăm să investim strategic în echipamente moderne, în instruirea la cele mai înalte standarde alături, de aliații noștri din NATO, în consolidarea industriei naționale de apărare și a parteneriatelor noastre strategice, cum este cel cu Statele Unite ale Americii, scrie news.ro.

„Sărbătorim Ziua Armatei României – prilej de recunoștință față de cei care au îmbrăcat și față de cei care îmbracă astăzi uniforma militară. Cinstim memoria eroilor care au plătit prețul suprem pentru libertatea și integritatea țării noastre și le mulțumim militarilor activi, în rezervă și în retragere pentru devotamentul lor neobosit”, a transmis președintele Senatului în cadrul discursului susținut la Carei.

Mircea Abrudean a arătat că marcăm astăzi, totodată, 82 de ani de la eliberarea de sub ocupație străină a ultimelor localități românești, orașul Carei fiind unul dintre ele. Este deci un moment istoric de referință pentru independența și demnitatea națională.

„Contextul de securitate actual ne reamintește în fiecare zi cât de valoroasă este pacea și cât de importantă este siguranța fiecărui cetățean. În fața provocărilor din regiune, prioritățile noastre fundamentale rămân clare: securitatea României, protecția teritoriului național și siguranța românilor. O Armată dotată la standarde moderne și bine antrenată este scutul nostru cel mai puternic și garanția că România rămâne un stat sigur, stabil și protejat”, a menționat Abrudean.

Investiții în apărare și parteneriate strategice

El a mai afirmat că e nevoie să continuăm să investim strategic în echipamente moderne, în instruirea la cele mai înalte standarde alături de aliații noștri din NATO, în consolidarea industriei naționale de apărare și a parteneriatelor noastre strategice, cum este cel cu Statele Unite ale Americii.

„Responsabilitatea noastră directă și continuă este aceea de a ne asigura că fiecare colț al țării și fiecare cetățean român se află în deplină siguranță”, a mai spus Abrudean.

El le-a transmis militarilor că „profesionalismul, disciplina și spiritul lor de sacrificiu ne dau tuturor încredere în viitor”.

„Dincolo de discursurile oficiale și de cifrele privind apărarea, dincolo de termenul abstract de «sacrificiu», știm că în spatele fiecărei misiuni îndeplinite se află rigoare, renunțări și un efort uman constant pe care instituțiile statului au datoria să le recunoască și să le respecte la justa lor valoare. De aceea, în numele Senatului României și în nume personal, vă transmit întreaga mea apreciere pentru demnitatea cu care vă îndepliniți datoria față de Țară. Și le mulțumesc și familiilor dumneavoastră pentru înțelegere și sprijin. Vă doresc tuturor sănătate, succes în misiuni și împliniri!”, a precizat Mircea Abrudean în discurs.