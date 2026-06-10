Mai exact, el a făcut referire la reluarea consultărilor şi identificarea unei majorităţi viabile şi nu impunerea unor scenarii prestabilite.

”Distorsionarea realităţii şi manipularea prin negarea evidenţei sunt periculoase în orice context, cu atât mai mult atunci când e vorba de direcţia în care se îndreaptă România. Din păcate pentru PSD, e greu să fii credibil după ce dărâmi guvernul, NU vii cu soluţii şi mai pozezi şi în victimă. Nu poţi provoca o criză politică şi apoi să pretinzi că responsabilitatea rezolvării ei aparţine exclusiv altora”, spune preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, pe Facebook.

Abrudean arată că ”România are nevoie de o majoritate care să susţină programul de guvernare şi să îşi asume răspunderea pentru deciziile luate”.

”În cazul în care actuala formulă nu întruneşte susţinerea necesară în Parlament, soluţia este una democratică şi constituţională: reluarea consultărilor şi identificarea unei majorităţi viabile, nu impunerea unor scenarii prestabilite”, subliniază Abrudean.

Eugen Tomac: „Nu există motive să nu cer votul Parlamentului”

Premierul desemnat Eugen Tomac a declarat, miercuri, că nu vede niciun motiv pentru care să nu ceară un vot de încredere Parlamentului, el arătând că este extrem de hotărât să meargă pe această linie pe care şi-a asumat-o.

Tomac a mai spus că îi va prezenta preşedintelui concluziile discuţiilor cu partidele.