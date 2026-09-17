''Partidul Naţional Liberal a mers astăzi la Cotroceni pentru deblocarea crizei, cu două soluţii. Soluţia numărul 1 este desemnarea lui Siegfried Mureşan pentru postul de premier şi realizarea unui Guvern reformist împreună cu PNL, USR şi UDMR. Soluţia numărul 2 este un Guvern tehnocrat autentic, cu mandat limitat şi continuarea reformelor'', a scris Abrudean, joi, pe Facebook, potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, este nevoie de un Guvern care să facă un buget "realist" şi "să păstreze câştigurile obţinute în această perioadă în lupta cu deficitul''.

''Scopul PNL este continuarea modernizării statului, eliminarea privilegiilor şi a nedreptăţilor, restabilirea încrederii pieţelor financiare şi instituţiilor europene în România. Desemnarea unui premier ar trebui să aibă loc chiar astăzi. România nu mai poate prelungi interimatul'', a transmis liberalul.

Preşedintele Nicuşor Dan a invitat joi la Palatul Cotroceni preşedinţii şi reprezentanţii partidelor şi formaţiunilor politice din Parlament pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcţia de prim-ministru.

După discuții, președintele PNL, premierul interimar Ilie Bolojan, a declarat că România are nevoie de un guvern cu un premier credibil, miniștri competenți și un program adaptat realităților economice. El a subliniat că principala provocare va fi menținerea controlului asupra finanțelor publice și reducerea cheltuielilor statului.