Abrudean a mai spus că PNL nu susţine un guvern din care face parte PSD.

”PNL este pregătit să treacă în opoziţie. Aşa cum am afirmat în ultima perioadă, considerăm că este nevoie de formarea unui guvern cât mai rapid, un guvern care să aibă o majoritate stabilă, pentru că cred că de asta are nevoie România în această perioadă. Pentru asta, sigur că există propunerile pe masa preşedintelui, propunerea Partidului Naţional Liberal, susţinută de USR şi UDMR, cu premier Siegfried Mureşan, propunerea PSD cu domnul Grindeanu şi, mă rog, formula pe care o a creat-o cu un posibil premier independent şi un guvern în jurul PSD”, a declarat Mircea Abrudean, la Senat.

Întrebat dacă are semnale că UDMR ar putea trăda acel pact făcut între partide, Abrudean a răspuns: ”Nu am semnale în acest moment. Vom vedea acum decurg lucrurile în perioada imediat următoare”.

El a menţionat că ”e nevoie de consultării formale, informale, iar preşedintele va decide”.

”Cred că e nevoie ca asta să se întâmple cât mai rapid, pentru a vedea dacă există într-adevăr o majoritate parlamentară pentru a forma un nou guvern cu puteri depline, de care România are mare nevoie”, a menţionat Mircea Abrudean.

Depre varianta Alexandru Nazare propunere de premier, Abrudean a explicat că în acest moment Partidul Naţional Liberal are aceleaşi decizii pe care le-a reiterat de câteva ori, de a nu susţine un guvern din care face parte PSD.

”Suntem în aceeaşi logică în acest moment, cu premier independent sau cu alt fel de premier. Dacă PSD va fi în acel guvern, PNL nu susţine. Nu s-a schimbat nimic până astăzi. Dacă ceva se schimbă în perioada următoare, cu siguranţă conducea Partidului va comunica acest lucru”, a menţionat Mircea Abrudean.