"Senatul a adoptat astăzi, în sesiune extraordinară, mai multe proiecte legislative importante pentru România şi pentru îndeplinirea angajamentelor asumate prin #PNRR. Două dintre măsurile adoptate răspund unor probleme cu impact direct asupra oamenilor: Am adoptat soluţia legislativă pentru situaţia creată la ANCPI, astfel încât persoanele care au semnat contracte şi şi-au făcut planuri în baza legislaţiei în vigoare să nu suporte consecinţele unui blocaj administrativ care nu le este imputabil. Termenul agreat, 30 septembrie, va permite aplicarea cotei reduse de TVA pentru locuinţele care îndeplinesc condiţiile legale", a scris Abrudean pe Facebook, potrivit Agerpres.

El a adăugat că au fost adoptate măsuri pentru protejarea populaţiei şi a economiei în contextul creşterii preţurilor la carburanţi, proiecte legislative privind performanţa în administraţia fiscală şi vamală şi modificarea Codului administrativ.

"Legea instituie un mecanism prin care adaosurile comerciale sunt limitate, iar acciza la motorină poate fi redusă gradual, în funcţie de evoluţia preţurilor, atunci când indicatorii de piaţă o justifică. Mecanismul este dinamic şi se dezactivează automat atunci când condiţiile de criză nu mai sunt îndeplinite. Tot astăzi, Senatul a adoptat şi proiecte legislative privind performanţa în administraţia fiscală şi vamală, precum şi modificarea Codului administrativ. Sunt proiecte care fac parte din pachetul de legi restante din #PNRR care ne vor ajuta să salvăm peste 3 miliarde de euro", a transmis Abrudean.