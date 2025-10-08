Vaccinarea anti-HPV, o prioritate pentru sănătatea publică. Ministrul Rogobete cere implicare din partea medicilor

Stiri Sanatate
08-10-2025 | 13:16
hpv
Shutterstock

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat miercuri că vaccinarea HPV este importantă pentru toţi şi trebuie promovată către pacienţi cât se poate de mult, în special de către medici.

autor
Sabrina Saghin

„Vaccinarea HPV este importantă pentru noi toţi şi cred că este rolul nostru, al tuturor, dar în special al dumneavoastră, al medicilor, să o promovăm către pacienţi cât se poate de mult. N-am fost şi nu voi fi niciodată de acord cu vaccinarea obligatorie, dar doresc ca oamenii să aleagă dacă se vaccinează sau nu în cunoştinţă de cauză, iar pentru asta trebuie să-i informăm corect", a afirmat Alexandru Rogobete, cu prilejul conferinţei „Spune NU HPV - Alege să te vaccinezi", organizată miercuri la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti.

Spitalul Universitar sprijină campania de vaccinare anti-HPV

Managerul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti, Cătălin Cîrstoiu, a spus că unitatea medicală pe care o conduce deţine toate resursele necesare pentru ca tinerii să poată beneficia de vaccinarea împotriva HPV în cele mai bune condiţii.

„Punem la dispoziţie atât specialităţile medicale implicate în acest proces: ginecologie, urologie, dermatologie, medici infecţionişti şi ORL-işti, precum şi un cabinet de vaccinare în ambulatoriul SUUB. Fiecare pacient este informat, consultat şi vaccinat corect şi în siguranţă. Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti este, astfel, nu doar un loc unde tratăm boli, ci şi un centru unde prevenţia este o prioritate. De aceea, mesajul nostru către comunitate este simplu: informaţi-vă, adresaţi-vă specialiştilor şi profitaţi de faptul că vaccinarea anti-HPV este acum disponibilă gratuit până la 26 de ani", a susţinut Cîrstoiu, potrivit unui comunicat de presă.

Medicii subliniază eficienţa vaccinului în prevenirea cancerului

La rândul său, Monica Mihaela Cîrstoiu, şeful Clinicii Obstetrică-Ginecologie din cadrul SUUB, a spus că vaccinarea este cea mai eficientă metodă de prevenire a infecţiei cu HPV şi a bolilor grave pe care le poate cauza.

Citește și
hpv
Studiu: Vaccinul împotriva HPV oferă „dovezi clare” ale imunităţii colective

„Vaccinarea anti-HPV conferă un grad ridicat de protecţie împotriva leziunilor precanceroase de col uterin, cancerului de col uterin şi poate oferi protecţie şi faţă de neoplasmul anal, orofaringian, vulvar, vaginal şi penian. Cancerul de col uterin este o afecţiune care poate fi prevenită prin screening şi vaccinare şi poate fi vindecată dacă este depistată la timp şi tratată corespunzător", a declarat medicul.

Vaccinarea gratuită, disponibilă pentru tineri până la 26 de ani

Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti oferă posibilitatea vaccinării în cadrul Ambulatoriului integrat, unde, între 1 martie 2024 şi 1 octombrie 2025, au fost vaccinate anti-HPV 650 de persoane, dintre care 579 (89,1%) fete şi 71 (10,9%) băieţi.

Începând cu 1 octombrie 2025, vaccinarea împotriva infecţiei cu HPV este asigurată gratuit pentru fetele şi băieţii cu vârsta cuprinsă între 11 şi 26 de ani, prin Programul Naţional de Vaccinare. În acest context, Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti continuă Campania „Spune NU HPV - Alege să te vaccinezi!", printr-o nouă iniţiativă care aduce în prim-plan opţiunile de vaccinare gratuită.

În cadrul campaniei, zeci de medici rezidenţi şi studenţi de la UMF Carol Davila au participat miercuri la o sesiune informativă desfăşurată în Amfiteatrul Mare al SUUB, unde specialiştii le-au prezentat importanţa vaccinării anti-HPV pentru prevenirea unor afecţiuni grave.

În ultimii 3 ani, la SUUB au fost 246 paciente cu tumori maligne de col uterin, 444 de paciente diagnosticate cu displazii de col uterin (tumori de col uterin cu evoluţii imprevizibile) şi 1.074 de paciente cu diverse tipuri de leziuni de col uterin.

Pe baza reţetei, vaccinarea anti-HPV se poate face în Ambulatoriul SUUB, zilnic, de luni până vineri, cu o programare în prealabil la numărul de telefon: 021.202.61.33 sau la adresa de e-mail: [email protected].

Ce trebuie ştiut despre vaccinarea anti-HPV

* persoanele sub 15 ani ar trebui să primească 2 doze, la interval de cel puţin 6 luni;

* persoanele de peste 15 ani ar trebui să primească 3 doze la 0, 2 şi 6 luni;

* nu se recomandă vaccinarea anti-HPV la gravide, fiind necesare studii adiţionale asupra siguranţei pentru această categorie de paciente;

* vaccinarea este gratuită la băieţi şi fete până la 26 de ani.

Sursa: Agerpres

Etichete: ministrul sanatatii, vaccin, HPV, Alexandru Rogobete,

Dată publicare: 08-10-2025 13:16

Articol recomandat de sport.ro
Americanii i-au calculat averea lui Cristiano Ronaldo. Rezultatul i-a șocat
Americanii i-au calculat averea lui Cristiano Ronaldo. Rezultatul i-a șocat
Citește și...
Tinerii de până la 26 de ani se pot vaccina gratuit anti-HPV, de astăzi. Câte femei mor zilnic de cancer de col uterin
Stiri Sanatate
Tinerii de până la 26 de ani se pot vaccina gratuit anti-HPV, de astăzi. Câte femei mor zilnic de cancer de col uterin

Tinerii din România cu vârsta de până în 26 de ani vor beneficia de vaccin gratuit împotriva HPV, virusul responsabil de apariția cancerului de col uterin și a altor forme de cancer, de astăzi, 1 octombrie.

Studiu: Vaccinul împotriva HPV oferă „dovezi clare” ale imunităţii colective
Stiri Stiinta
Studiu: Vaccinul împotriva HPV oferă „dovezi clare” ale imunităţii colective

Eficacitatea la nivel populaţional şi protecţia colectivă a vaccinurilor împotriva virusului papiloma uman (HPV) sunt robuste la 17 ani de la introducerea acestora, cu "dovezi clare ale imunităţii colective", transmite luni agenţia EFE.

Medicii avertizează: virusul HPV provoacă 6 tipuri de cancer, la femei și bărbați. Vaccinarea e cea mai bună protecție
Doctor de bine
Medicii avertizează: virusul HPV provoacă 6 tipuri de cancer, la femei și bărbați. Vaccinarea e cea mai bună protecție

Cancerele de cap și de gât sunt asociate cu prezența virusului HPV. Vaccinarea anti-HPV este recomandată în pre-adolescență ambelor sexe.

Recomandări
CCR a amânat din nou decizia în cazul pensiilor magistraților, dar și cele privind măsurile fiscale ale Guvernului Bolojan
Stiri Politice
CCR a amânat din nou decizia în cazul pensiilor magistraților, dar și cele privind măsurile fiscale ale Guvernului Bolojan

Judecătorii Curții Constituționale au amânat din nou, miercuri, 8 octombrie, pronunțarea în cazul pensiilor speciale ale magistraților, fiind anunțată data de 20 octombrie. De asemenea, a fost amânată și decizia privind măsurile fiscale.

LIVE UDATE: Ciclonul Barbara, deasupra României. Probleme în 20 de județe din cauza furtunilor. Când expiră codul roșu
Stiri actuale
LIVE UDATE: Ciclonul Barbara, deasupra României. Probleme în 20 de județe din cauza furtunilor. Când expiră codul roșu

Un cod roșu de ploi torențiale este valabil miercuri până la ora 15:00 în cinci județe și municipiul București. Va ploua abundent și vor fi cantități de apă de 80...100 și izolat 120...140 l/mp.

O localitate din Constanța este izolată complet din cauza apelor. Drumurile sunt blocate în urma inundațiilor
Stiri actuale
O localitate din Constanța este izolată complet din cauza apelor. Drumurile sunt blocate în urma inundațiilor

O localitate din judeţul Constanţa este momentan izolată din cauza acumulării masive de apă şi a revărsării unui canal colector.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 08 Octombrie 2025

03:13:12

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 07 Octombrie 2025

01:30:55

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
07 Octombrie 2025

01:45:00

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28