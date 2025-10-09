Noi detalii din cazul tinerei moarte după ce a născut la o clinică privată din Constanța. A adus pe lume un băiețel sănătos

Este anchetă în Constanța, după ce o femeie de 29 de ani a murit la scurt timp după ce a adus pe lume un băiețel. Tânăra a născut natural la o maternitate privată, dar ar fi apărut complicații.

Clinica medicală nu are secție de terapie intensivă, așa că pacienta a fost transferată la spitalul de urgență din Constanța. Aici, însă, medicii nu au putut să-i salveze viața. Este așteptat rezultatul autopsiei și a fost deschis un doar penal.

Femeia de 29 de ani, din Giurgiu, aștepta primul copil. Obținuse sarcina prin fertilizare in vitro, după mulți ani de încercări, s-a prezentat, prima dată, la maternitatea privată din Constanța marți la prânz. Avea dureri și contracții, dar ar fi refuzat internarea. Câteva ore mai târziu a venit din nou la camera de gardă și pentru că era în travaliu avansat, a fost dusă imediat în sala de nașteri.

Mărturia soțului

Soțul femeii: „Am fost zilnic la spital, la fiecare contracție, la fiecare vizită medicală să fie totul sub control, cum simțeam o contracție de prea multe griji veneam să vedem despre ce este vorba ca totul să fie în regulă.”

Tânăra a născut un băiețel sănătos. Dar imediat după ce l-a adus pe lume, starea ei de sănătate s-a deteriorat.

Într-un comunicat transmis de conducerea maternității private din Constanța se precizează că travaliul și nașterea au decurs norma, sub monitorizarea atentă a echipei medicale. În postpartumul imediat pacienta pierde sânge în catitate apreciabilă. Starea pacientei continua să se deterioreze.

Din cauza hemoragiei puternice, medicii au decis să intervină chirurgical și să îndepărteze uterul. Dar situația s-a agravat. Și cum clinica nu are secție de terapie intensivă, echipa de doctori a decis să o transfere pe femeie la Spitalul Județean din Constanța.

Crina Kibedi, purtător de cuvând Spitalul Clinic Judeșan de Urgență Constanța: „A fost adusă la unitatea primiri urgențe de la un spital privat în stare critică extrem de instabilă, comatoasă echipa medicală a intervenit cu toate resursele disponibile pentru asigurarea suportului vital.”

A fost insa prea tarziu.

Soțul femeii: „Mi se pare absurd ca în 2025 să moară o femeie la naștere, ceva ce se întâmpla în anii 40 mi se pare ceva de neconceput la un spital privat, la un spital de top.”

Maternitatea privată nu are personal specializat care să intervină în astfel de urgențe. Surse medicale spun că practica de a transfera pacienți în stare gravă din unitățile private la cele de stat este des întâlnită.

Nicolae Manea, președinte sindicat Sanitas Constanța: „Din datele pe care le am în acest moment da se practică treaba aceasta, iar Ministerul Sănătății chiar intenționează să ia măsuri în acest sens.”

În acest caz, Spitalul județean din Constanța a sesizat poliția. Sunt așteptate rezultatele autopsiei, care va fi făcută de o echipă specializată de medici legiști. Concluziile expertizei vor fi trimise procurorilor.

