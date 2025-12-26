Sarmalele, preparatul nelipsit de pe masa de Crăciun. Beneficiile nutritive și probiotice ale rețetei tradiționale

26-12-2025 | 08:38
sarmale
Shutterstock

Nu putem vorbi de Crăciun fără o oală cu sarmale. Pe cât sunt de migăloase și greu de preparat, pe atât sunt de gustoase și sănătoase.

Andreea Groza

Deși originea lor este undeva în Balcani, noi le-am ridicat la rang de produs tradițional românesc. Sarmalele sunt un fel de mâncare complet, care aduce împreună cele 3 categorii principale de nutrienți: proteine și grăsimi din carne, carbohidrați din orez și multă varză, adică legume. Și nu orice varză, ci varză murată în saramură, adică lacto-fermentată și plină de probiotice.

Care sunt recomandările culinare pentru o oală delicioasă de sarmale?

Decât să cumpărați carne gata tocată, care nu știți câtă grăsime conține, mai bine luați o bucată de pulpă de porc împănată și tocați-o chiar voi. Atenție la cantitatea de costiță/slănină cu care îmbogățiți amestecul, este de dorit ca sarmalele să fie gătite înăbușit, nu prăjite în grăsime. Nu adăugați ulei, nu-și are rostul în rețetă, ci mai degrabă completați oala cu borș, zeamă de varză sau suc de roșii, cât să fiarbă în tihnă, pe plită sau la cuptor.

Ce sunt sarmalele din punct de vedere nutritiv?

sarmale unguresti
Sarmale ungurești –rețeta tradițională pas cu pas. Sfaturi și trucuri de la gospodine

Un amestec echilibrat de carne tocată, varză murată și orez, totul gătit înăbușit, adică sănătos și dietetic, dacă am fost zgârciți cu grăsimea. La asta adăugați prezența de probiotice și efectul Detox asigurat de varza murată, aportul mare de fibre și vitamina C. Legumele lacto-fermentate sunt benefice pentru sănătate datorită enzimelor, vitaminelor și mineralelor care apar în mod natural în urma fermentației.

Odată cu fermentația se dezvoltă un întreg ecosistem microbian – se poate ajunge de la 1 milion până la 1 miliard de microorganisme pe gram de legume fermentate. Lacto-fermentația permite păstrarea prospețimii legumelor și chiar le face mai ușor de digerat: o parte din nutrienți sunt mai ușor de asimilat, iar conținutul de vitamine crește. La greutate egală, varza murată este de 2 ori mai bogată în vitamina C față de varza proaspătă, are mai puțin sulf, iar fibrele sunt parțial înmuiate, fără risc de indigestie.

Sarmalele au avantajul că, odată gătite, pot fi consumate și în zilele ce vor urma, sunt chiar mai bune odată cu trecerea timpului. Porția corectă este de 3-4 bucăți, iar dacă adăugați un pic de smântână și 2-3 linguri de mămăligă obțineți o masă sățioasă și delicioasă. Puneți lângă sarmale și un ardei iute, accelerează circulația, ajută digestia și crește arderile metabolice. Merită să lăudăm și mămăliga! Face bine la piele și la vedere, iar conținutul mare de fibre o recomandă pentru problemele de tranzit intestinal.

Porumbul conține steroli vegetali, substanțe cu efect pozitiv pe colesterolul din sânge. Într-o farfurie ideală, mămăliga ocupă un sfert din suprafață, este garnitura perfectă pentru tochitură, pește, brânză și… sarmale. Este o alternativă sănătoasă la pâine și nu conține gluten. Cu pâine sau mămăligă, important e să fie sarmale pe masa de Crăciun.





