Patru mari confederații sindicale anunță un protest de amploare pe 29 octombrie: „Nu mai acceptăm batjocura”

„Confederația Națională Sindicală "Cartel ALFA", CNSLR Frăția, CSDR, Confederația Sindicală Națională Meridian vor desfășura pe 29 octombrie 2025 o acțiune de protest în fața Guvernului ca urmare a problemelor sociale și economice majore cu care se confruntă lucrătorii din România", au transmis, miercuri, sindicaliștii, într-un mesaj comun.

Apel la mobilizare colectivă

Sindicaliștii fac apel la mobilizarea colectivă a „tuturor lucrătorilor, pensionarilor, tinerilor și a tuturor celor care nu mai acceptă nedreptatea, inechitatea și disprețul față de cei care muncesc cinstit în această țară”.

„Vom ieși în stradă pentru a arăta că nu mai acceptăm să fim victimele unui sistem care promovează austeritatea ca semn al incompetenței și al lipsei de responsabilitate a celor aflați la conducere. Este momentul să ne facem auzite revendicările și să cerem măsuri concrete, juste și imediate pentru protejarea lucrătorilor. Nu mai acceptăm batjocura decidenților politici și inechitatea aplicată lucrătorilor din România”, au mai transmis sindicaliștii.

Critici la adresa austerității

Potrivit acestora, „măsurile de austeritate au afectat toate categoriile profesionale, în timp ce cei aflați la putere și privilegiații din instituțiile politice nu au simțit nicio tăiere".

Cele 12 revendicări ale sindicaliștilor

Sindicaliștii cer, între altele:

►Un salariu minim decent și pensii decente

►Respectarea drepturilor legale și contractuale ale lucrătorilor

►Taxare justă

►Stoparea măsurilor de austeritate

►Apărarea locurilor de muncă în administrația publică – investiții, nu șomaj

►Sănătate și asistență socială

►Abrogarea măsurilor anti-educație

►Consolidarea sectorului silvic

►Salvarea sectorului economic românesc prin accesul la o energie accesibilă și competitivă

►Stop vânzării companiilor de stat

►Refacerea infrastructurii feroviare, rezolvarea subfinanțării cronice a sistemului

►Referendum pentru noua Lege a apărării



