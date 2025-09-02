Salariul minim în UE, iulie 2025: Luxemburg în top, Bulgaria la coadă. România, printre ultimele

Milioane de lucrători din Uniunea Europeană continuă să fie plătiți la nivelul salariului minim, prag care ar trebui să asigure un standard de viață decent, însă de multe ori nu reușește să țină pasul cu inflația și costurile reale de trai.

Potrivit datelor publicate de Eurostat, în iulie 2025 salariul minim lunar brut în UE variază semnificativ între statele membre: de la 551 euro în Bulgaria, cel mai mic nivel, până la 2.704 euro în Luxemburg, cel mai ridicat.

România, aproape de coada clasamentului

România se află printre statele europene cu salarii minime reduse, ocupând locul patru de la coadă, cu 797 euro brut pe lună. Deși peste Ungaria (727 euro) și Letonia (740 euro), România rămâne departe de media europeană.

Țările cu cele mai mari salarii minime din UE (iulie 2025)

Luxemburg : 2.704 euro

Irlanda : 2.282 euro

Olanda: 2.246 euro

Țările cu cele mai mici salarii minime din UE (iulie 2025)

Bulgaria : 551 euro

Ungaria : 727 euro

Letonia : 740 euro

România: 797 euro

Ucraina, cel mai mic salariu minim dintre statele candidate

Dacă sunt incluse și țările candidate la aderare, Ucraina are cel mai mic salariu minim – doar 164 euro pe lună.

State fără salariu minim național

Cinic state membre ale Uniunii Europene – Italia, Danemarca, Suedia, Austria și Finlanda – nu au un salariu minim reglementat la nivel național.

Diferențele majore arată încă o dată polarizarea economică dintre Vestul și Estul Europei. În timp ce în unele state salariul minim asigură un trai decent, în altele abia acoperă nevoile de bază, ceea ce amplifică discuțiile privind echitatea socială și migrația forței de muncă.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













