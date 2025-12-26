Doi tineri au murit, iar o altă persoană a fost grav rănită după un accident grav produs în Bistrița-Năsăud

26-12-2025
Doi tineri au murit, iar un al treilea se zbate între viață și moarte, după un accident petrecut vineri dimineață, în Bistrița-Năsăud.

Ioan Vrâncean

Impactul a fost surprins de o cameră de supraveghere din zonă.

Înregistrarea arată momentul în care o mașină încearcă să evite coliziunea cu un autoturism care circula regulamentar, pe sensul opus.

Șoferul de 21 de ani pierde, însă, controlul volanului și intră pe contrasens, acolo unde se izbește de un alt vehicul. Tânărul se întorcea din club, împreună cu verișorul său, de 23 de ani.

În urma impactului, pasagerul a fost aruncat din autoturism și a murit pe loc. Conducătorul auto a ajuns în stare gravă la spital.
Fata de 21 de ani, aflată la volanul celuilalt vehicul, a murit și ea, la scurt timp, în brațele medicilor.

Polițiștii nu au putut stabili dacă șoferii au consumat alcool. Dar au deschis un dosar penal și continuă cercetările.

Sursa: Pro TV

Un bărbat din judeţul Bistriţa Năsăud a fost arestat preventiv într-un dosar de contrabandă calificată şi nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor, după ce a trimis din Spania în România, printr-o firmă de curierat, două arme letale.

Caz șocant în Bistrița Năsăud. Un băiețel de 5 ani a murit după ce a căzut într-o fosă septică, la câteva sute de metri distanță de casă.  

