Vremea azi, 26 decembrie. Vânt puternic, polei și ninsori în mai multe zone ale țării. Care vor fi temperaturile

Vremea
26-12-2025 | 08:34
ninsoare in Bucuresti
Shutterstock

Vineri, în prima parte a zilei, apare soarele în multe zone, însă spre seară se înnorează treptat cam peste tot.

Mai vin ceva ninsori slabe la munte, în Moldova și în Transilvania, iar în Muntenia și în Dobrogea, izolat, apar precipitații mixte și vor fi condiții de polei. Temperaturile cresc ușor. La amiază vor fi - 2 grade în sudul Olteniei și al Muneniei și 4...5 grade în Trasilvania.

Vedem cum arată vremea în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și Bărăganul. Pe aici găsim vreme mai bună, apare soarele, dar în a doua parte a zilei se mai adună norii și nu este exclus să vină un pic de lapoviță. Temperaturile, mai ridicate decât ieri, vor ajunge până la 3 grade la Constanța.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, atmosfera este senină dimineața, dar mai târziu se innorează treptat și o să vină câțiva fulgi de zăpadă. Vântul prinde putere, suflă cu 50...70 km/h și va spori senzația de frig. Se încălzește ușor și se ating 3 grade și pe aici.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina, temperaturile cresc față de joi și se vor înregistra 3 grade la Piatra Neamț, dar acum dimineața este foarte frig. Se înnorează și o să ningă în unele zone, iar vântul o să bată cu 50...70 km/h.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș, avem perioade cu soare la începutul zilei, dar și înnorări și poate ceva fulguieli izolate.

În vestul țării, acum dimineața este ceață densă în unele zone, dar mai târziu apare și soarele. Joi au fost 8 grade la Timișoara, dar astăzi se vor înregistra cel mult 3 grade.

În Transilvania în primele ore este ger în depresiuni, iar peste zi mai vin ceva ninsori, îndeosebi pe la munte. La altitudini mari, vântul bate cu peste 80...100 km/h. Se încălzește ușor și la amiază se ating 4...5 grade pe la Alba Iulia.

În sud-vestul României avem vreme schimbătoare, înnorări dar și perioade cu soare. Maximele pleacă de la - 2 grade în sudul Olteniei și vor ajunge până la 3 grade în vestul provinciei.

În sudul țării, acum dimineața mai sunt ceva înnorări și este foarte frig. Mai târziu, se anunță soare și vreme mai bună, iar temperaturile cresc ușor. Vântul va avea unele porniri pe parcursul zilei.

Vremea la București

În București astăzi avem vreme mai bună, apare soarele și se încălzește ușor. După prânz se ating 3 grade, iar către seară se înnorează treptat. La noapte vor fi condiții de ceață și minima coboară la -3 grade.

Vremea la munte

În zonele de munte se anunță vreme rece, chiar geroasă, mai ales în depresiuni. Mai vin ceva ninsori slabe în Orientali și în estul Meridionalilor, iar vântul bate tare în masivele sudice, cu rafale de peste 80...100 km/h.

