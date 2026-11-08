Scena s-a produs în văzul lumii. Pentru că a amenințat-o de mai multe ori, bărbatul - subofițer la o unitate militară din județul Olt - nu mai avea voie să se apropie de victimă. Sâmbătă seară, un judecător al Tribunalului Militar București a decis ca suspectul să ajungă în arest preventiv pentru 30 de zile.

Bărbatul de 44 de ani și-a chemat soția, sub pretextul că trebuie să discute despre situația copilului lor. Cei doi au stat în mașină, unde au început să se certe.

La un moment dat, individul a lovit-o în zona gâtului. Rănită și speriată, femeia a reușit să iasă din autoturism și a cerut ajutor șoferilor care treceau prin zonă. Unul dintre martori a sunat la 112.

Mariana Barbu, prietena victimei: „În mașină a luat-o la bătaie, a mai tăvălit-o el pe stradă. Ea se mai plângea, nu spunea săraca tot, dar spunea că trăiește rău”.

Ordinul de protecție era în vigoare în momentul atacului

Cei doi soți ar fi fost în conflict de câteva luni. Bărbatul nu ar fi acceptat despărțirea, spun apropiații. În urmă cu o lună, femeia a cerut ajutorul poliției, după ce ar fi fost amenințată.

A primit un ordin de protecție provizoriu, extins ulterior pentru două luni. Pe 2 noiembrie, însă, și-a retras plângerea. Ordinul de protecție era încă în vigoare.

Adrian Stan, prieten de familie: „Nu se mai înțelegeau, am încercat să îi fiu suport, îmi spunea că nu poate să accepte situația. Am înțeles că ea nu își mai dorea deloc, din cauza geloziei".

Gabriela Groza, psiholog criminalist: „Uneori e vorba despre faptul că trece timpul și toată tensiunea, toată furia și toată frica pe care o simte victima în momentul în care depune plângere se estompează. Alteori, din pricina presiunii pe care agresorul o pune asupra victimei".

Atacatorul a fost prins de polițiști. Este militar la o unitate din Caracal și lucrează în cadrul Ministerului Apărării Naționale din 2006. Potrivit informațiilor obținute, acesta a trecut cu brio testările psihologice.

Agresorul fusese declarat apt psihologic în martie 2026 și nu avea abateri disciplinare

Liviu Munteanu, ofițer relații publice Brigada Multinaționale Sud-Est: „Militarul a fost supus ultimei examinări de specialitate în luna martie 2026, în urma acesteia fiind declarat apt. Nu a avut abateri disciplinare”.

Femeia a primit primele îngrijiri medicale la spitalul din Caracal, apoi a fost transferată la Spitalul Județean de Urgență din Slatina. A avut mare noroc, spun medicii.

Cosmin Floreanu, director Spitalul Județean de Urgență Slatina: „Starea pacientei în momentul de față este stabilă, iar viața nu îi este pusă în pericol”.

Cei doi au împreună un copil de 3 ani. Ministrul Apărării, Ștefan Radu Oprea, a reacționat public pe Facebook declarându-se „profund revoltat" de acest caz. El a precizat că a ordonat verificări urgente în cadrul instituției.

Corespondent ProTV: „Pentru că suspectul este plutonier în Ministerul Apărării Naționale, ancheta a fost preluată de Parchetul Militar București. Iar după câteva ore de cercetări, el a fost reținut pentru acuzația de violență în familie în forma tentativei de omor. Iar câteva ore mai târziu, procurorii militari au cerut arestarea lui preventivă, aici la Tribunalul Militar București".

Sâmbătă seară, bărbatul în vârstă de 44 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.