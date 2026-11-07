Scena s-a produs în văzul lumii.

Cei doi sunt în proces de divorț. Pentru că o amenințase de mai multe ori, agresorul, subofițer la o unitate militară din județul Olt, nu mai avea voie să se apropie de fosta sa parteneră.

Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional!

Bărbatul de 44 de ani și-a chemat soția, sub pretextul că trebuie să discute despre situația copilului lor. Cei doi au stat în mașină, unde au început să se certe.

La un moment dat, individul a lovit-o în zona gâtului. Rănită și speriată, femeia a reușit să iasă din autoturism și a cerut ajutor șoferilor care treceau prin zonă. Unul dintre martori a sunat la 112.

Mariana Barbu, prietena victimei: În mașină a luat-o la bătaie. Ea, săraca, a sărit în fața unei mașini, a mai tăvălit-o el pe stradă. Ea se mai plângea, nu spunea săraca tot, dar spunea că trăiește rău.

Cei doi soți ar fi fost în conflict de câteva luni. Bărbatul nu ar fi acceptat despărțirea, spun apropiații. În urmă cu o lună, femeia a cerut ajutorul poliției, după ce ar fi fost amenințată. A primit un ordin de protecție provizoriu, extins ulterior pentru două luni. Pe 2 noiembrie, însă, ea și-a retras plângerea. Ordinul de protecție era încă în vigoare.

A trecut cu brio testele psihologice

Atacatorul a fost prins de polițiști. Este militar la o unitate din Caracal și lucrează în cadrul Ministerului Apărării Naționale din 2006. Potrivit informațiilor obținute, acesta a trecut cu brio testările psihologice.

Liviu Munteanu, ofițer relații publice Brigada Multinațională Sud-Est: Militarul a fost supus ultimei examinări de specialitate în luna martie 2026, în urma acesteia fiind declarat apt. Nu a avut abateri disciplinare.

Femeia a primit primele îngrijiri medicale la spitalul din Caracal, apoi a fost transferată la Spitalul Județean de Urgență din Slatina. A avut mare noroc, spun medicii.

Cosmin Floreanu, director Spitalul Județean de Urgență Slatina: Starea pacientei în momentul de față este stabilă, iar viața nu îi este pusă în pericol.

Potrivit psihologilor, deși ordinul de protecție era în vigoare, retragerea plângerii penale de către femeie ar fi putut încuraja gestul bărbatului.

Gabriela Groza, psiholog criminalist: Uneori e vorba despre faptul că trece timpul și toată tensiunea, toată furia și toată frica pe care o simte victima în momentul în care depune plângere se estompează, alteori, din pricina presiunii pe care agresorul o pune asupra victimei.

Cei doi au împreună un copil de trei ani.

Ministrul Apărării, Ștefan Radu Oprea, a reacționat public pe Facebook, declarându-se „profund revoltat” de acest caz. El a precizat că a ordonat verificări urgente în cadrul instituției.

Corespondent ȘtirileProTV: Pentru că suspectul este plutonier în Ministerul Apărării, ancheta a fost preluată de Parchetul Militar București. Iar după câteva ore de cercetări, el a fost reținut pentru acuzația de violență în familie în forma tentativei de omor. Iar câteva ore mai târziu, procurorii militari au cerut arestarea lui preventivă, aici la Tribunalul Militar București.