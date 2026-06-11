Când a realizat ce a făcut, bărbatul în vârstă de 52 de ani a încercat să își ia viața cu același cuțit, spun anchetatorii. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Între cei doi soți din comuna Mărgineni, județul Bacău, au existat mai mereu scandaluri, spun apropiații familiei. Pe numele bărbatului a fost emis un ordin de protecție acum trei săptămâni de către Judecătoria Bacău, pentru 60 de zile, dar chiar și așa, acesta venea frecvent peste femeie, la domiciliul comun, fără ca ea să sune la poliție și să anunțe că este în pericol.

Miercuri seară, cei doi s-au certat și, fiind beat, pe fondul geloziei – spun surse din anchetă – bărbatul și-a lovit nevasta cu un cuțit în spate.

Gabriela Jitaru, mătușa victimei: „Era violent.”

Reporter: A mai lovit-o și altă dată?”

Gabriela Jitaru: „Da."

Salvați de vecini

Vecinii au auzit scandal și au sunat la 112. La fața locului au ajuns două echipaje de salvatori care i-au transportat pe cei doi soți la spital. Femeia era în stare gravă, cu plămânii și ficatul perforați. A fost operată de urgență de medici.

Aurelia Țaga, director medical Spitalul Județean Bacău: „A avut complicații. Actul chirurgical a durat până la 4 ore. Amândouă persoanele au rămas internate în secția de chirurgie generală."

Cei doi soți au trei copii: doi majori și o copilă minoră. Fetița era în casă în momentul scandalului, dar a fost scoasă de un vecin înainte de scena sângeroasă. Ea se află acum în grija unei rude.

Ada Delia Bâlc, șef centru Telefonul Copilului 119: „DGASPC Bacău s-a autosesizat în legătură cu situația petrecută în comuna Mărgineni și în prezent efectuează evaluarea inițială împreună cu autoritățile locale."

Decamdată, cercetările sunt deschise in rem pentru tentativă de omor, iar procurorul de caz îi va audia pe cei doi soți în momentul în care starea lor de sănătate va permite acest lucru. Dacă va fi găsit vinovat, individul riscă până la 10 ani de închisoare.