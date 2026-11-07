Oficialul a condamnat agresiunea și a anunțat că a solicitat verificarea tuturor aspectelor care țin de responsabilitatea Ministerului Apărării, precum și cooperarea deplină cu organele judiciare pentru stabilirea circumstanțelor incidentului.

Într-un mesaj transmis pe pagina oficială de Facebook, ministrul Apărării s-a declarat „profund revoltat” de cele întâmplate și a subliniat că statutul de militar presupune responsabilitate, disciplină și respect pentru viața umană, avertizând că nicio funcție, profesie sau uniformă nu poate proteja un agresor de consecințele legii.

Prezentăm mai jos mesajul integral al Ministrului Apărării:

Sunt profund revoltat de cazul de violență extremă petrecut la Caracal, unde o femeie a fost atacată cu un cuțit de soțul său, cadru militar activ.

Condamn fără echivoc orice formă de violență împotriva femeilor. Faptul că persoana suspectată de această agresiune este militar face situația cu atât mai gravă. Uniforma militară presupune responsabilitate, disciplină și respect față de viața și demnitatea umană. Violența nu are nicio justificare și nu poate fi tolerată în Armata României.

Am solicitat verificarea tuturor aspectelor care țin de responsabilitatea instituției noastre și cooperarea deplină cu organele judiciare, pentru clarificarea circumstanțelor în care s-a produs acest act de violență.

Dincolo de acest caz, avem cu toții obligația să tratăm cu maximă seriozitate fenomenul violenței domestice. Semnalele de alarmă nu trebuie ignorate, iar protejarea victimelor trebuie să fie o prioritate reală pentru toate instituțiile statului.

Îmi exprim solidaritatea cu victima și îi doresc însănătoșire grabnică. Nicio femeie nu trebuie să trăiască în teamă, iar nicio funcție, profesie sau uniformă nu poate constitui un scut în fața legii.

O femeie a fost înjunghiată pe stradă, la Caracal

O femeie în vârstă de 34 de ani, din municipiul Caracal, a fost transportată la spital după ce ar fi fost înjunghiată pe stradă, vineri seara, de un bărbat în vârstă de 44 de ani, împotriva căruia avea ordin de protecţie, au informat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Olt.

Potrivit unor surse judiciare, bărbatul şi femeia agresată ar fi în proces de divorţ.

Pentru intervenţia la caz, după sesizarea incidentului prin apel la 112, au fost mobilizate toate forţele de poliţie disponibile în Caracal, iar bărbatul bănuit a fost depistat şi se află în prezent în custodia poliţiei, au menţionat reprezentanţii IPJ Olt.

"La data de 6 noiembrie 2026, în jurul orei 18:20, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la faptul că o femeie ar fi fost înjunghiată de către un bărbat, la intersecţia străzilor Mărului şi Rahovei, din municipiul Caracal, acesta părăsind ulterior locul faptei. La faţa locului au fost mobilizate toate echipajele disponibile din cadrul Poliţiei Municipiului Caracal, fiind demarate de îndată activităţi pentru identificarea şi depistarea persoanei bănuite de comiterea faptei. În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au identificat victima, o femeie de 34 de ani, din municipiul Caracal, precum şi persoana bănuită de comiterea faptei, respectiv un bărbat de 44 de ani, din aceeaşi localitate", au precizat reprezentanţii IPJ Olt.

Femeia avea ordin de protecţie împotriva bărbatului începând din 4 octombrie, când a sesizat poliţiştii că acesta ar fi ameninţat-o cu acte de violenţă.

Poliţiştii au emis atunci un ordin de protecţie provizoriu, iar pe 8 octombrie instanţa a dispus emiterea unui ordin de protecţie pentru o perioadă de două luni, fără monitorizare electronică.