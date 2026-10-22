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Potrivit primelor informații transmise de polițiști, adolescentul ar fi intrat în unitatea de învățământ în care este elev având asupra sa un obiect tăietor-înțepător, a precizat IPJ Argeș.

În timpul unui conflict cu doi colegi de clasă, acesta ar fi provocat o rană la nivelul antebrațului unuia dintre ei și l-ar fi agresat fizic pe celălalt.

Elevul rănit a fost transportat la spital pentru a primi îngrijiri medicale.

Polițiștii Secției 1 Poliție Pitești continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs incidentul și pentru a dispune măsurile legale care se impun.

Incidentul grav a avut loc la Colegiul „Armand Călinescu”, din Piteşti, şi s-a petrecut în toaleta unităţii de învăţământ.

Agresiunea de la Colegiul Tehnic "Armand Călinescu" din Piteşti a avut loc în baie, în timpul unei pauze, a anunţat Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Argeş.

"Un elev din clasa a IX-a D a pătruns în incinta liceului cu o macetă şi din răzbunare a rănit alţi doi colegi. Incidentul s-a petrecut la baie, în pauza de la 8:50-9:00. Cadrele didactice au fost informate imediat de doi elevi de la clasa a XI-a şi acestea au anunţat organele de poliţie. Victimele sunt elevi din clasa a IX-a", se precizează într-un comunicat al ISJ Argeş.

Conform aceleiaşi surse, un inspector şcolar s-a deplasat de urgenţă la faţa locului. Incidentul a fost adus la cunoştinţa Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi Instituţiei Prefectului Judeţului Argeş.

"Situaţia va fi monitorizată de reprezentanţii Inspectoratului Şcolar cu maximă responsabilitate, în colaborare cu organele abilitate în acest sens", se mai menţionează în comunicat.

Un elev a fost rănit de un coleg cu o armă albă, joi dimineaţă, la un liceu din municipiul Piteşti, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş.

"Din verificările preliminare, efectuate de poliţiştii Secţiei 1 Poliţie Piteşti, a rezultat că un minor, de 15 ani, ar fi pătruns în liceul unde este elev, având asupra sa un obiect tăietor-înţepător, iar în cadrul unei stări conflictuale ar fi provocat o rană la nivelul unui antebraţ unui coleg de clasă şi ar fi agresat fizic un altul", se arată într-o informare transmisă de IPJ Argeş.

Conform aceleiaşi surse, elevul atacat a suferit o leziune la nivelul antebraţului şi a fost transportat la spital pentru îngrijiri.

"Agresorul se află în custodia poliţiştilor, iar la acest moment se desfăşoară cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care evenimentul a avut loc şi luarea măsurilor legale care se impun", se mai menţionează în informare.

Incidentul, la câteva zile de la unul similar, din Bistriţa

Incidentul din Pitești a avut loc după ce în urmă cu câteva zile s-a înregistrat atacul sângeros de la școala din Bistrița, unde o profesoară și un elev au fost înjunghiați de un copil de 13 ani.

Luni, un elev de clasa a VII-a de la o şcoală din Bistriţa a intrat cu un cuţit în unitate şi a lovit de mai multe ori o profesoară, dar şi un elev care a intervenit pentru a o ajuta. Băiatul ar fi căutat un alt copil în clasa respectivă, pentru că este de altă etnie, scrie News.ro.

El ar fi anunţat atacul pe TikTok şi a afirmat că-l plănuia de opt luni.

Profesoara atacată la Şcoala Gimnazială "Ştefan cel Mare" din Bistriţa este stabilă, cu evoluţie favorabilă după operaţie. Ea rămâne internată în spital, au anunţat, marţi, oficialii unităţii medicale. Între timp, Poliţia caută persoana care a distribuit imaginile cu atacul din unitatea de învăţământ, fiind deschis dosar penal.

Marţi, prim-procurorul Tribunalului Bistriţa-Năsăud, Adrian Briciu, a declarat că elevul de clasa a VII-a care a atacat o profesoară şi mai mulţi copii în şcoala din Bistriţa nu a putut fi deocamdată audiat.

Potrivit acestuia, toate datele arată că a premeditat fapta, prezentându-se la şcoală, în ziua atacului, cu o cască de tip militar, cu o cagulă, mănuşi şi cu un briceag. În baia unde s-a echipat înainte de atac anchetatorii au găsit mesaje în limba engleză şi "însemne extremiste, legionar-extremiste, de extremă dreaptă".

Procurorii au constatat că nu regretă fapta şi nici nu pare a avea remuşcări.

Elevul nu a putut fi audiat până în prezent, dar nici părinţii săi. Tatăl nu este în ţară, iar mama este cu el la spital în Cluj. Potrivit legislaţiei în vigoare, minorul nu răspunde penal, dată find vârsta sa.