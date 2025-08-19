Acuzații dure la Budapesta. Liderul opoziției maghiare acuză Rusia că vrea să influențeze alegerile din 2026

Liderul opoziției maghiare, Péter Magyar, acuză Moscova că încearcă să se amestece în alegerile parlamentare din 2026 din țară, avertizând că rușii au început campanii de dezinformare pentru a influența alegătorii.

Într-o scrisoare deschisă publicată duminică, Magyar a cerut „garanții clare” că Moscova se va abține de la a se amesteca în afacerile interne ale Ungariei, inclusiv prin operațiuni cibernetice sau intimidarea politicienilor și cetățenilor, relatează Euroactiv.

Magyar, al cărui partid Respect și Libertate (Tisza) se află în fruntea sondajelor în fața partidului Fidesz al prim-ministrului Viktor Orbán, a făcut aceste declarații după ce Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR) a afirmat că Comisia Europeană complota pentru „schimbarea regimului la Budapesta”, având în vedere că el era candidatul preferat.

„Ultimul soldat sovietic a părăsit țara noastră în iunie 1991. Acum, agenții lor s-au întors – uneori lucrând sub acoperire, alteori în mod deschis”, a scris Magyar într-o postare pe Facebook, solicitând ambasadorului Rusiei să explice comentariile SVR.

Alegerile parlamentare, un test pentru Viktor Orban

Orbán, care a menținut relații strânse cu Moscova din 2010 și s-a opus ajutorului militar al UE pentru Ucraina, a acuzat Bruxelles-ul că încearcă să instaureze un „guvern marionetă” în Ungaria.

Alegerile parlamentare programate pentru primăvara viitoare se anunță a fi cea mai dificilă provocare pentru Orbán în aproape două decenii de mandat ca prim-ministru.

