CNA a eliminat mii de campanii rusești de dezinformare de pe rețelele sociale. O platformă refuză orice colaborare cu România

Vicepreşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului, Valentin Jucan, afirmă că de la începutul anului au fost emise peste 400 de ordine de eliminare a conţinutul online de pe diferite platforme care aveau dezinformări de factură rusească.

Oficialul CNA a explicat că într-un asemenea ordin pot fi trecute până la 400 de linkuri. El a adăugat că platformele de social-media nu te lasă să cauţi conţinut ilegal, iar aceasta reprezintă o problemă pentru autorităţi.

Valentin Jucan a fost întrebat câte campanii de dezinformare de factură rusească a dat jos într-un an.

”De la începutul anului am emis, n-aş vrea să greşesc, dar peste 400 de ordine de eliminare. Un ordin nu înseamnă un link. Pentru că într-un ordin de eliminare, noi putem să trecem, de exemplu, în privinţa platformei TikTok, într-un ordin putem să trecem până la 400 de link-uri pe care le găsim, fiind încadrabile la acest tip de conţinut ilegal. Deci de ordinul miilor. (...) Un ordin, un document poate să conţină în privinţa platformei TikTok 400 de link-uri, un ordin”, a declarat duminică vicepreşedintele CNA.

El a mai fost întrebat câte campanii de acest tip crede că se desfăşoară în mediul online în acest moment.

”Nu ţinem pasul, este clar că nu ţinem pasul, de aceea vorbeam despre soft. Soft-ul cu care am putea să arătăm nu doar un link, ci întreaga campanie. (...) Există mai multe soft-uri pe care noi în această perioadă le-am testat. Sunt soft-uri concepute în spaţiul Uniunii Europene şi sunt specializate în a detecta acest tip de campanii. Ele nu sunt nişte softuri precum un soft pe care l-am instalat într-un telefon mobil sau într-un calculator. Evident vine şi cu acest tip de download şi de instalare, dar este un concept care îmbină asistenţa oferită de compania respectivă, asistenţă umană, cât şi cea de detecţie cu inteligenţă artificială”, a transmis Valentin Jucan.

El a adăugat că niciuna dintre platformele de social-media nu oferă autorităţilor acces la conţinut ilegal.

”Iar motivul pentru care este un pachet complet de servicii este pentru că niciuna dintre platformele despre care noi discutăm nu oferă acces unei autorităţi astfel încât să caute efectiv cum ai căuta în Google, ca să fie foarte clar pentru toată lumea. Practic trebuie să intri într-un mod indirect în platforme şi să cauţi prin intermediul comentariilor, prin intermediul conturilor, grupurilor şi aşa mai departe. Niciuna nu te lasă să cauţi conţinut ilegal, ceea ce este o mare problemă”, a explicat vicepreşedintele CNA.

El a fost întrebat dacă aceste ordine sunt puse în aplicate imediat.

”Majoritatea dintre ele sunt puse în aplicare. Diferă intervalul de timp în care platformele reacţionează. De exemplu, platforma TikTok, inclusiv după alegerile prezidenţiale, reacţiona în aproximativ opt minute. Ceea ce era un timp foarte bun. Opt minute de la momentul la care noi urcam în platformă un astfel de ordin. Alte platforme au un termen puţin mai mare sau, dacă sunt nişte elemente de clarificare, le solicită. Însă majoritatea ordinelor noastre sunt duse la îndeplinire. Există într-adevăr, o platformă - X care nu cooperează. Aproape de niciun fel. 99% nu”, a mai declarat Valentin Jucan.

Conținut ilegal imediat după încheierea alegerilor prezidențiale

El a precizat că după încheierea alegerilor prezidenţiale lucrurile au devenit mai sofisticate şi modalitatea de dezinformare a trecut cumva din zona conţinutului clar ilegal, a unei dezinformări în zona aceea de schimbarea percepţiilor.

Valentin Jucan a oferit şi un exemplu în acest sens.

”Putin ne iubeşte. Sau aeronave militare ruseşti cu mesajul ”Ce rost are să te lupţi cu aceste nave de luptă extrem de performante.Deci acel fenomen psihologic prin care tu din start te predai adversarului înainte ca orice bătălie să înceapă deşi cea fizică nu este începută şi nu va începe, să sperăm, în România, dar este cea la nivel psihologic.Acest tip de campanie nu poate fi considerată ilegală, luată şi analizată postare cu postare, fiindcă nu este nimic ilegal atunci când apare o postare care promovează ideea că Putin ne iubeşte”, a declarat Valentin Jucan.

El a menţionat în ce condiţii avem de-a face cu o campanie sistemică.

”Când vedem în schimb că avem de-a face cu o campanie sistemică şi că acele postări nu au un comportament autentic, deci în spatele conturilor nu se află nişte persoane reale, ci sunt boţi sau sunt promovate prin ferme de troli, ori sunt create cu inteligenţă artificială şi promovată cu ajutorul softurilor de inteligenţă artificială care sunt create special pentru a evita algoritmii şi chiar eventualele acorduri pe care grupurile de moderare ale platformelor le fac, atunci putem să declarăm o campanie ca fiind ilegală. Fiindcă ea de fapt nu are un comportament natural”, a mai transmis vicepreşedintele CNA.



