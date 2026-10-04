A fost Ziua Internațională a Animalelor și, în toată țara, au fost organizate evenimente dedicate prietenilor necuvântători. La Muzeul Antipa, din Capitală, cei care poartă nume inspirate din lumea animalelor au avut intrarea gratuită.

Vocea animalelor s-a auzit prin glasul miilor de oameni care au ieșit în stradă, în Capitală.

Participant la manifestație: „Ne dorim să fie respectate așa cum și ele ne respectă și ne oferă dragoste și iubire zi de zi. Cred că asta ne dorim cel mai mult!”

Printre participanți s-au strecurat și mulți cățeluși. Îmbrăcați și coafați, au mers cuminți alături de stăpânii și au dat fericiți din codițe tot traseul. Mulți au fost salvați de pe străzi sau din adăposturi.

Protestatarii le cer autorităților un program național de sterilizare pentru animalele fără stăpân și reguli mai clare, inclusiv pentru protejarea animalelor din ferme, dar și a celor sălbatice.

Indiferent de rasă sau specie, animalele au avut parte, de ziua lor, de o atenție specială. În toată țara au fost organizate evenimente dedicate lor. Animalele au inspirat de-a lungul timpului și o mulțime de nume.

La Muzeul „Grigore Antipa” din Capitală, cei care poartă nume de animale ori păsări au avut intrare gratuită.

Ana Maria Kraban, muzeograf: „Astăzi ne-a trecut pragul o familie cu numele Rățoi, ceea ce mi se pare foarte drăguț”.

Și sunt multe astfel de nume. Lupu, Ursu, Păun, Vulpe, dar și Purice sunt printre cele mai întâlnite. Dar sunt și români care se numesc Cârtiță, Gărgăun sau Mormoloc.

Corespondent Știrile ProTV: „Multe dintre aceste nume, spun cercetătorii, au pornit de la porecle. Uneori porecla era legată de felul în care arăta sau se purta omul, iar în alte cazuri, de la locul în care trăiau respectivii. În timp, astfel de nume au rămas în familie și au fost transmise din generație în generație, iar astăzi apar în buletinele a zeci de mii de români”.

Iar inspirația nu s-a oprit la animalele sălbatice. Găsim și nume precum Găină, Curcă, Purcel sau Iepure, dar și variante inspirate de pești, precum Biban, Caras sau Mreană.