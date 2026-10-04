Organizaţiile atrag atenţia că cel puţin 99.512 câini fără stăpân au fost ucişi în ultimii ani în adăposturi finanţate cu bani de la bugetul de stat, iar practica trebuie să înceteze. Dar protestul atrage atenţia şi asupra găinilor şi puilor care suferă în ferme, asupra milioanelor de animale care suferă în timpul transporturillor la export şi asupra nurcilor ucise pentru blană, notează News.ro.

„Pe 4 octombrie este Ziua Mondială a Animalelor. Ele au fost aici, pe Pământ, cu mult înaintea noastră. Au mers alături de noi prin întreaga noastră istorie, ne-au hrănit, ne-au ajutat să supravieţuim, ne-au apărat, ne-au însoţit şi ne-au oferit atât de mult. Iar noi, ca specie, am uitat prea des să le mulţumim. Am uitat că le datorăm respect. Am uitat că existenţa şi evoluţia noastră sunt profund legate de ele. Duminică ieşim în stradă pentru ele”, este anunţul uneia dintre organizaţiile organizatoare.

Peste 80 de asociaţii s-au unit şi au pornit către Bucureşti, cu sau fără animale de companie alături.

„Nu mai vrem o ţară în care suferinţa animalelor este normalizată”, transmit organizaţiile.

Protestul a început la ora 14.00, la Teatrul Naţional Bucureşti, ulterior s-a plecat în marş către Piaţa Victoriei, unde protestul este autorizat până la ora 20.00.

„Viaţa lor contează!”, „Noi suntem vocea lor, vocea animalelor”, scandează participanţii la protest, purtând pancarte şi bannere care cer oprirea eutanasierii animalelor fără stăpân, dar şi oprireapracticilor ”barbare” care fac animalele să sufere.

„Dreptate pentru animale, nu lagăre criminale”, ”Latru şi eu pentru un frate, vrem iubire şi dreptate”, sunt doar câteva dintre pancartele pe care le au protestatarii.

Aceştia atrag atenţia că cel puţin 99.512 câini fără stăpân au fost ucişi în ultimii ani în adăposturi finanţate cu bani de la bugetul de stat.

Dar protestatarii cer drepturi şi pentru alte animale, nu doar cîini şi pisici: Pui şi găini care suferă în ferme, porci, oi şi vaci care suferă în transporturi la export, nurci şi şinşile, ucise pentru blană.