Marți, 13 octombrie 2026, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a admis cererea de înlocuire a măsurii arestării preventive cu arestul la domiciliu. Măsura preventivă actuală rămâne însă în vigoare.

Decizia a putut fi contestată de procuror, în termenul legal de 48 de ore.

Georgescu susține că procurorul a formulat contestația joi seara, iar dosarul urmează să fie înaintat Curții de Apel București, după redactarea încheierii motivate de către judecătorul Tribunalului București.

Instanța de apel va analiza contestația și va pronunța o hotărâre definitivă în privința măsurii preventive.

Până la soluționarea contestației, arestarea preventivă rămâne în vigoare.