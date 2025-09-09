Ce spune ministrul Muncii despre majorarea vârstei de pensionare, după declarația lui Ilie Bolojan

09-09-2025 | 15:25
Florin Manole
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că PSD nu susţine creşterea vârstei de pensionare, subliniind că pensia este un drept câştigat şi că nu există niciun proiect sau discuţie în acest sens.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a fost întrebat la Parlament dacă în coaliţie se ia în considerare majorarea vârstei de pensionare pentru toţi românii.

Nu, nu se ia în calcul aşa ceva, nu este niciun proiect şi nicio discuţie în legătură cu acest subiect şi Partidul Social Democrat nu susţine creşterea vârstei de pensionare pentru că pensia este un drept câştigat, după o viaţă de muncă şi de cotizare, nu ceva ce poate sau trebuie să fie amânat, nu este vreun privilegiu”, a spus Manole.

El a dat asigurări că „nu există nicio discuţie şi niciun proiect în legătură cu acest subiect”.

Manole a arătat că se bucură că premierul a nuanţat în cursul acestei dimineţi declaraţia, „spunând că această discuţie poate şi are loc în legătură cu pensiile ocupaţionale, discutând mai ales despre pensiile magistraţilor şi despre proiectul care este deja asumat de guvern, dar nu despre pensii în general”.

Sunt aici ca să vă spun că, unu, Partidul Social Democrat nu susţine un astfel de demers, doi, nu există niciun proiect şi nicio discuţie în interiorul coaliţiei în legătură cu acest subiect şi trei, din motivele anterior exprimate, nu se va întâmpla aşa ceva. (..) Nu are sens să vorbim despre viitorul mai mult sau mai puţin îndepărtat. Cred că în acest moment este important să calmăm spiritele, să înţeleagă toţi cei care sunt aproape de vârsta de pensionare, după o viaţă de cotizare, că nu este niciun pericol în ceea ce priveşte perspectivele pentru ei şi nici pentru cei care urmează să lucreze în Europa”, a subliniat ministrul Muncii.

Ce spune Daniel Fenechiu

Liderul senatorilor liberali, Daniel Fenechiu, a declarat, marți, că va fi nevoie de o creștere a vârstei de pensionare, dar că în acest moment nu a fost luată în calcul o astfel de măsură. 

Dacă o să ai 5 milioane de salariați și 7 milioane de pensionari, cu siguranță o să faci o măsură de genul ăsta. Nu sunt măsuri pe care le visează premierul, sunt niște măsuri pe care le dau studiile actuale. Tu trebuie să-i garantezi pensia celui care a intrat în pensie și atunci trebuie să te asiguri că bugetul României îl suportă", a afirmat Fenechiu, întrebat în legătură cu declarația premierului.

El a adăugat că, în momentul de faţă, nu se punea problema majorării vârstei de pensionare.

Ştiţi foarte bine că în Germania este de 67 de ani, în Franţa - 63 de ani. Există un trend. Probabil că trendul ăla va afecta şi România, dar, astăzi, la cum arată lucrurile, cu măsurile pe care le-a luat Guvernul, în contextul în care sunt controlate cheltuielile publice, nu cred. Da, Ilie Bolojan e un om care spune lucruri şi spune că lucrurile pot arăta şi mai prost, în situaţia în care nu vor arăta bine. El vine şi spune: Vin să fac o reformă, dacă voi îmi staţi în picioare şi nu mă lăsaţi s-o fac, o să plec eu, dar cine vine poate să vă ducă vârsta de pensionare mai sus, impozite mai mari, pentru că fiecare creştere a deficitului înseamnă măsuri mai dure ulterior", a mai afirmat Daniel Fenechiu.

Ce a declarat premierul Ilie Bolojan cu privire la creșterea vârstei de pensionare

Guvernul a transmis, marţi, precizări, după ce premierul Ilie Bolojan a afirmat, într-un interviu televizat, că, dacă nu va crește „în general” vârsta de pensionare, „vom ajunge într-o situaţie de nesustenabilitate a sistemului de pensii”.

Guvernul nu are în vedere şi nu discuta în acest moment posibilitatea creşterii vârstei standard de pensionare”, a transmis, marţi, Guvernul.

Potrivit oficialilor Executivului, „în interviul de la TVR, premierul Ilie Bolojan s-a referit exclusiv la vârstă de pensionare a categoriilor cu statut special în această privinţă, deci la elimnarea excepţiilor de la vârstă standard”.

Luni seară, la TVR 1, premierul Ilie Bolojan a afirmat că „avem nevoie de mai mulţi oameni în piaţa reală a muncii” şi „că ne place, că nu ne place, trebuie să creştem vârsta de pensionare”.

Din punctul meu de vedere, suntem în situaţia în care avem nevoie de mai mulţi oameni în piaţa reală a muncii. Şi pentru asta, că ne place, că nu ne place, trebuie să creştem vârsta de pensionare în aşa fel încât, în intervalul 50-65 de ani, populaţia care este prinsă în economia reală să fie într-o pondere mai mare decât este astăzi, pentru că nu are cine s-o înlocuiască”, a declarat Ilie Bolojan, luni seară, la TVR 1.

