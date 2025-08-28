Crește vârsta de pensionare în Germania. La cât iese un neamț din câmpul muncii și care este pensia medie

Vârsta medie de pensionare în Germania a continuat să crească anul trecut, când oamenii au ieşit din câmpul muncii, în medie, la 64,7 ani, în creştere de la 62,3 ani în anul 2000, arată raportul anual publicat joi de Fondul german de asigurări de pensii.

Vârsta legală de pensionare în Germania este majorată treptat până la 67 de ani în 2031, însă există în mod frecvent discuţii pentru o nouă majorare, până la 70 de ani.

Cu toate acestea, acordul de coaliţie convenit de conservatori şi social democraţi prevede că nu vor exista noi majorări ale vârstei legale de pensionare. În schimb, este avută în vedere o "pensie activă", care se referă la cei care continuă să lucreze după ce au ajuns la vârsta legală de pensionare şi care vor primi până la 2.000 de euro peste salariul lunar, scutiţi de taxe.

O comisie de experţi urmează să elaboreze, începând din 2026, propuneri în vederea unor reforme mai fundamentale cu privire la finanţarea sistemului de pensii pe termen lung.

Fondul german de asigurări de pensii consideră că situaţia sa financiară este una solidă. "Graţie unei situaţii relativ bune pe piaţa muncii, în termeni de persoane ocupate asigurate sociale şi evoluţiei pozitive a salariilor, situaţia financiară rămâne stabilă", a declarat Anja Piel, unul din cei doi preşedinţi ai Fondului german de asigurări de pensii.

Pensia medie din Germania este de 1.154 de euro pe lună

Anul trecut, pensionarii, care reprezintă un sfert din populaţia Germaniei, au primit, în medie, 1.154 de euro pe lună, în condiţiile în care bărbaţii primesc, în medie, 1.405 euro pe lună, comparativ cu 955 de euro pe lună în cazul femeilor.

Asta a costat fondul de pensii aproximativ 402,8 miliarde de euro în 2024, în creştere de la 380 miliarde de euro în 2023. Fondul a raportat venituri de aproximativ 402 miliarde de euro, comparativ cu 381 miliarde de euro în anul anterior.

Potrivit datelor oficiale, la 1 iulie 2025 în Germania erau 21,4 milioane de pensionari, cu aproape 200.000 mai mulţi decât în anul anterior.

