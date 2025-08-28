Crește vârsta de pensionare în Germania. La cât iese un neamț din câmpul muncii și care este pensia medie

Stiri externe
28-08-2025 | 17:07
nemti
Shutterstock

Vârsta medie de pensionare în Germania a continuat să crească anul trecut, când oamenii au ieşit din câmpul muncii, în medie, la 64,7 ani, în creştere de la 62,3 ani în anul 2000, arată raportul anual publicat joi de Fondul german de asigurări de pensii.  

autor
Cristian Anton

Vârsta legală de pensionare în Germania este majorată treptat până la 67 de ani în 2031, însă există în mod frecvent discuţii pentru o nouă majorare, până la 70 de ani.

Cu toate acestea, acordul de coaliţie convenit de conservatori şi social democraţi prevede că nu vor exista noi majorări ale vârstei legale de pensionare. În schimb, este avută în vedere o "pensie activă", care se referă la cei care continuă să lucreze după ce au ajuns la vârsta legală de pensionare şi care vor primi până la 2.000 de euro peste salariul lunar, scutiţi de taxe.

O comisie de experţi urmează să elaboreze, începând din 2026, propuneri în vederea unor reforme mai fundamentale cu privire la finanţarea sistemului de pensii pe termen lung.

Fondul german de asigurări de pensii consideră că situaţia sa financiară este una solidă. "Graţie unei situaţii relativ bune pe piaţa muncii, în termeni de persoane ocupate asigurate sociale şi evoluţiei pozitive a salariilor, situaţia financiară rămâne stabilă", a declarat Anja Piel, unul din cei doi preşedinţi ai Fondului german de asigurări de pensii.

Citește și
afgani
Germania reia relocarea afganilor blocați în Pakistan. Ce a accelerat decizia, după luni în care a fost suspendată

Pensia medie din Germania este de 1.154 de euro pe lună

Anul trecut, pensionarii, care reprezintă un sfert din populaţia Germaniei, au primit, în medie, 1.154 de euro pe lună, în condiţiile în care bărbaţii primesc, în medie, 1.405 euro pe lună, comparativ cu 955 de euro pe lună în cazul femeilor.

Asta a costat fondul de pensii aproximativ 402,8 miliarde de euro în 2024, în creştere de la 380 miliarde de euro în 2023. Fondul a raportat venituri de aproximativ 402 miliarde de euro, comparativ cu 381 miliarde de euro în anul anterior.

Potrivit datelor oficiale, la 1 iulie 2025 în Germania erau 21,4 milioane de pensionari, cu aproape 200.000 mai mulţi decât în anul anterior.

Țara în care o nouă lege stabileşte vârsta de pensionare la 70 de ani pentru toţi cei născuţi după 31 decembrie 1970

Sursa: Agerpres

Etichete: germania, crestere, varsta de pensionare,

Dată publicare: 28-08-2025 16:53

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Un nou patron în Superliga României: ”El e acum numărul 1”
NEWS ALERT Un nou patron în Superliga României: ”El e acum numărul 1”
Citește și...
România va avea una dintre cele mai moderne fabrici de pulberi pentru muniție. Investiția uriașă plănuită de Rheinmetall
Stiri Economice
România va avea una dintre cele mai moderne fabrici de pulberi pentru muniție. Investiția uriașă plănuită de Rheinmetall

România va construi, alături de colosul german Rheinmetall, o fabrică modernă de pulberi pentru muniţie, în oraşul Victoria, din judeţul Braşov. Contractul a fost semnat joi, în Germania, în prezența Secretarului General NATO, Mark Rutte.

Germania reia relocarea afganilor blocați în Pakistan. Ce a accelerat decizia, după luni în care a fost suspendată
Stiri externe
Germania reia relocarea afganilor blocați în Pakistan. Ce a accelerat decizia, după luni în care a fost suspendată

Germania pune capăt suspendării relocării cetățenilor afgani vulnerabili, după luni de blocaj. Decizia vine pe fondul presiunilor legale interne și al amenințărilor Pakistanului cu deportarea refugiaților, relatează marți Die Welt, citat de Reuters.

Cercetătorii germani au testat cu succes un vaccin împotriva febrei aftoase. Acesta folosește tehnologia ARNm
Stiri externe
Cercetătorii germani au testat cu succes un vaccin împotriva febrei aftoase. Acesta folosește tehnologia ARNm

O echipă de oameni de ştiinţă din Germania a testat cu succes un vaccin împotriva febrei aftoase (FMD) care ar putea facilita gestionarea cu mai multă uşurinţă a virusului comparativ cu vaccinurile existente, a anunţat luni Institutul Friedrich Loeffler.

Germania vrea să devină puterea militară a Europei. China ar putea să-i stea în cale
Stiri externe
Germania vrea să devină puterea militară a Europei. China ar putea să-i stea în cale

Friedrich Merz vrea să transforme Germania în principala putere militară a Europei. Însă China deține în continuare controlul datorită mineralelor critice necesare industriei europene de apărare, scrie Politico

Germania rămâne precaută după summitul Trump-Putin din Alaska. Detaliile despre războiul din Ucraina rămân limitate
Stiri externe
Germania rămâne precaută după summitul Trump-Putin din Alaska. Detaliile despre războiul din Ucraina rămân limitate

Guvernul german adoptă o abordare prudentă după summitul dintre preşedintele american Donald Trump şi preşedintele rus Vladimir Putin, în Alaska.

Recomandări
Ursula von der Leyen vine în România, dar nu se va opri în București. Orașul în care șefa UE și-a anunțat prezența
Stiri Politice
Ursula von der Leyen vine în România, dar nu se va opri în București. Orașul în care șefa UE și-a anunțat prezența

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vine luni în vizită în România, la Constanţa, unde va avea întrevederi cu Preşedintele României, Nicuşor Dan, şi cu prim-ministrul Ilie Bolojan.

Noi reglementări pentru impozitarea multinaționalelor din România. Explicația Guvernului
Stiri Economice
Noi reglementări pentru impozitarea multinaționalelor din România. Explicația Guvernului

Executivul a aprobat joi, prin ordonanţă, noi reglementări referitoare la asigurarea unui nivel minim global de impozitare a grupurilor de întreprinderi multinaţionale şi a grupurilor naţionale.

MAE condamnă atacul asupra Kievului: Încă o dovadă flagrantă a dispreţului total al Rusiei faţă de eforturile pentru pace
Stiri actuale
MAE condamnă atacul asupra Kievului: Încă o dovadă flagrantă a dispreţului total al Rusiei faţă de eforturile pentru pace

Ministerul Afacerilor Externe condamnă atacul aerian major de miercuri seară al Rusiei asupra Kievului, care a provocat numeroase victime civile şi pagube importante, inclusiv la clădirile care găzduiesc Delegaţia UE şi British Council.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 28 August 2025

49:03

Alt Text!
Vorbește Lumea
28 August 2025

01:50:37

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
27 August 2025

01:29:42

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59