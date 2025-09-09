Guvernul revine asupra declarațiilor lui Bolojan privind creșterea vârstei de pensionare. Ce a vrut, de fapt, să spună

Ilie Bolojan
Guvernul a transmis, marţi, precizări, după ce premierul Ilie Bolojan a afirmat, într-un interviu televizat, că, dacă nu creşti vârsta de pensionare, „vom ajunge într-o situaţie de nesustenabilitate a sistemului de pensii”.

„Guvernul nu are în vedere şi nu discută în acest moment posibilitatea creşterii vârstei standard de pensionare”, a transmis, marţi, Guvernul.

Potrivit oficialilor Executivului, „în interviul de la TVR, premierul Ilie Bolojan s-a referit exclusiv la vârstă de pensionare a categoriilor cu statut special în această privinţă, deci la eliminarea excepţiilor de la vârsta standard”.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat într-un interviu de luni seară că „avem nevoie de mai mulţi oameni în piaţa reală a muncii” şi „că ne place, că nu ne place, trebuie să creştem vârsta de pensionare”.

„Din punctul meu de vedere, suntem în situaţia în care avem nevoie de mai mulţi oameni în piaţa reală a muncii. Şi pentru asta, că ne place, că nu ne place, trebuie să creştem vârsta de pensionare în aşa fel încât, în intervalul 50-65 de ani, populaţia care este prinsă în economia reală să fie într-o pondere mai mare decât este astăzi, pentru că nu are cine s-o înlocuiască”, a declarat Ilie Bolojan, luni seară, la TVR 1.

El a explicat că în anii următori vor ieşi la pensie generaţii de 400.000-500.000 de oameni, iar concomitent, numărul celor care vor fi în câmpul muncii va fi 200.000.

„Practic, dacă nu creşti vârsta de pensionare în general, la toate categoriile inclusiv în zona de pensii speciale, vom ajunge într-o situaţie de nesustenabilitate a sistemului de pensii peste cinci ani, peste zece ani. Nu putem amaneta viitorul generaţiilor care vin după noi, mutându-le nişte împrumuturi în viitor sau neluând nişte măsuri care să reaşeze lucrurile într-o structură normală”, a explicat prim-ministrul.

