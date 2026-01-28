Anchetator, despre Cristian Andrei: Sunt 5 acuzații. Victimele aveau vârste fragede. A profitat de situația lor

„(..) În cadrul unor ședințe de psihoterapie, desfășurate la sediul unui institut de profil,(...) acesta ar fi exercitat acte de agresiune sexuală asupra unei persoane vătămate, profitând de starea de vulnerabilitate și dependență emoțională generată de relația terapeutică. În același context și interval de timp, bărbatul ar fi săvârșit și infracțiunea de viol." - susțin polițiștii.

Medicul Cristian Andrei este cercetat de polițiștii Sectorului 1 pentru mai multe posibile infracțiuni. Agresiunea sexuală și violul sunt cele mai grave acuzații pentru care trebuie să răspundă medicul. Trei femei, între care o studentă, au depus plângeri împotriva lui.

UPDATE: Cristian Andrei a ieşit de la audierile care s-au desfăşurat, miercuri, timp de peste opt ore, la sediul Serviciului Investigaţii Criminale Sector 1. "Avem foarte multe lucruri de discutat, dar nu acum, pentru că nu ştiu cine şi de ce", a spus Cristian Andrei la ieşirea din sediul SIC.

Alte două foste paciente s-au plâns că ar fi fost pipăite și sărutate cu forța în timpul ședințelor de psihoterapie.

Înșelăciunea și exercitarea fără drept a profesiei

Anchetatorii îl mai acuză pe medicul Cristian Andrei că, „în perioada 2019-2024, acesta ar fi indus în eroare trei persoane vătămate, toate de sex feminin,(...) că ar avea calitatea de psiholog și le-ar fi determinat să îi achite contravaloarea mai multor ședințe de psihoterapie, activitate pe care nu ar fi fost abilitat legal să o desfășoare."

Asta pentru că medicul Cristian Andrei s-ar fi specializat în anii ’90 doar în psihiatrie infantilă. Medicul a declarat că nu și-a asumat niciodată această profesie, ci publicul l-a numit psiholog în cei peste 20 de ani de activitate.

Corespondent Știrile PRO TV: „Anchetatorii spun că medicul Cristian Andrei își desfășura activitatea presupus ilegală în cadrul unui institut pe care chiar el l-a înființat, cu două puncte de lucru. Și acestea au fost percheziționate. Polițiștii au căutat documente fiscale și medicale ca să probeze infracțiunile de înșelăciune și exercitarea fără drept a unei profesii.”

La perchezițiile de la domiciliul medicului din Târgoviște, polițiștii au fost nevoiți să folosească armamentul din dotare ca să se apere, spun ei, de doi câini agresivi. Un agent a folosit o armă cu bile de cauciuc, iar animalul care l-ar fi atacat, spune Poliția Capitalei, nu a fost rănit.

Cosmin Rîcanu (SIC): Cristian Andrei se află la audieri şi urmează să dispunem măsurile legale

Reprezentantul Serviciului Investigaţii Criminale Sector 1, Cosmin Rîcanu, a precizat că în dosarul lui Cristian Andrei au fost puse în executare şase mandate de aducere pentru două persoane implicate, precum şi pentru patru martori identificaţi.



"A avut loc o percheziţie domiciliară, în cadrul căreia colegii de la Serviciul pentru Acţiuni Speciale au pătruns în curtea imobilului fără a folosi forţa, acolo au fost trase şi focuri de armă, cu proiectil din cauciuc, nu au fost rănite animalele cu potenţial agresiv care puteau pune în pericol siguranţa colegilor mei, nu au fost provocate distrugeri", a spus Cosmin Rîcanu, la sediul SIC Sector 1.



Aşa-zisul 'doctor' a profitat de vulnerabilitatea persoanelor, una fiind o studentă în cadrul cabinetului în care îşi desfăşura activitatea Cristian Andrei.



"Avem cinci persoane şi martori care au depus plângeri, care au fost vătămate în această cauză. (...) A profitat de vulnerabilitatea persoanelor, le-a sedus și una dintre ele era studentă în cadrul cabinetului. Se ocupa de pagina de YouTube a acestuia, o gestiona. Victimele aveau vârste foarte fragede. Toate persoanele despre care v-am vorbit erau pacintele lui", a precizat oficialul SIC.



În urma probatoriului administrat, a reieşit că, în perioada 1 iulie 2004 - 10 noiembrie 2025, bărbatul ar fi desfăşurat activităţi specifice profesiei de psiholog, fără a fi absolvent al unei facultăţi de psihologie acreditate şi fără a deţine atestat de liberă practică emis de Colegiul Psihologilor din România.



De asemenea, în intervalul 2019-2024, acesta ar fi indus în eroare trei persoane vătămate, toate de sex feminin, prezentând în mod fals că are calitatea de psiholog şi determinându-le să achite contravaloarea mai multor şedinţe de psihoterapie, activitate pe care nu ar fi fost autorizat legal să o desfăşoare.



"Din cercetări a rezultat că, în perioada 21 octombrie 2019 - 15 martie 2020, în cadrul unor şedinţe de psihoterapie, desfăşurate la sediul unui institut de profil, cu punct de lucru în Sectorul 1, al cărui preşedinte ar fi bărbatul în cauză, acesta ar fi exercitat acte de agresiune sexuală asupra unei persoane vătămate, profitând de starea de vulnerabilitate şi dependenţă emoţională generată de relaţia terapeutică", se arată într-un comunicat al DGPMB.



În acelaşi context, bărbatul, profitând de imposibilitatea persoanei vătămate de a-şi exprima voinţa, ar fi întreţinut raporturi sexuale cu aceasta, faptă care întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de viol.



Un alt incident ar fi avut loc la data de 9 ianuarie 2024, în cadrul unei şedinţe de psihoterapie desfăşurate la sediul aceluiaşi institut, cu punct de lucru în Sectorul 2. Profitând de starea de vulnerabilitate a unei alte persoane vătămate, aflate sub îngrijirea sa psihoterapeutică, sub pretextul desfăşurării unui "joc psihologic", acesta ar fi exercitat acte de agresiune sexuală, constând în cuprinderea în braţe şi sărutarea forţată.



Potrivit aceleiaşi surse, la data de 24 ianuarie 2024, bărbatul ar fi încercat să comită o infracţiune de agresiune sexuală prin constrângere, prin faptul că i-ar fi prins mâna persoanei vătămate şi ar fi încercat să i-o aşeze, peste haine, pe zona sa genitală, după care ar fi încercat să o sărute, luând-o în braţe şi strângând-o cu putere.



Totodată, la data de 18 noiembrie 2024, la sediul institutului, într-un alt punct de lucru din Sectorul 1, folosindu-se de autoritatea funcţiei, acesta ar fi atins o studentă pe sub haine, în timp ce aceasta desfăşura activităţi practice sub coordonarea sa. Ulterior, prin constrângere, ar fi continuat actele de natură sexuală, inclusiv atingeri forţate, împiedicând persoana vătămată să se apere.



Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune, exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi, viol şi agresiune sexuală.

