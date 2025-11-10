Poliţiştii anchetează cazul medicului Cristian Andrei, acuzat de hărțuire sexuală și că practica psihoterapia fără atestat

Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Sector 1 s-au sesizat din oficiu și investighează cazul medicului Cristian Andrei, după ce Pressone a relatat că ar practica psihoterapia fără atestat și ar fi hărţuit sexual paciente.

Având în vedere informaţiile apărute în spaţiul public referitoare la un bărbat care ar fi desfăşurat activităţi în domeniul psihoterapiei, fără a deţine atestatele legale necesare şi care ar fi comis acte de natură sexuală asupra unor paciente, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti precizează că poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale - Sector 1 s-au sesizat din oficiu pentru a stabili situaţia de fapt şi pentru a dispune măsurile legale care se impun, informează Poliţia Capitalei.

Potrivit sursei citate, cercetările sunt în desfăşurare, pentru administrarea probatoriului necesar, conform prevederilor legale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.

Poliţiştii bucureşteni fac apel la cetăţenii care au fost victime ale unor fapte similare sau care deţin informaţii ce pot sprijini ancheta să se adreseze celei mai apropiate unităţi de poliţie ori să sesizeze de urgenţă prin apel la numărul 112.

Poliţia Capitalei tratează „cu maxim profesionalism şi responsabilitate” toate cazurile de acest tip, acordând o atenţie deosebită protejării victimelor şi clarificării complete a situaţiilor semnalate, mai arată sursa citată.

PressOne a relatat că de peste 20 de ani doctorul Cristian Andrei, mediatizat drept unul dintre cei mai buni psihoterapeuţi din România, primeşte bani pentru şedinţe de psihoterapie, cu toate că nu deţine un atestat de liberă practică emis de Colegiul Psihologilor. Între timp, mai multe cliente îl acuză de hărţuire sexuală.

Potrivit publicaţiei citate, Cristian Andrei este medic psihiatru specializat în neuropsihiatrie infantilă din anul 1993. La acea vreme, psihoterapia nu era reglementată în România şi nu exista vreo autoritate care să monitorizeze bunele practici în domeniul psihologiei. Absolvenţii de medicină psihiatrică însă obţineau competenţe de bază în psihoterapie la finalizarea licenţei. Din 2004 însă, după înfiinţarea Colegiului Psihologilor din România şi după modificările aduse legislaţiei, psihoterapia a devenit o specializare separată, care aparţine exclusiv de Colegiul Psihologilor. Pentru practicarea ei este obligatorie completarea studiilor de către absolvenţii de medicină şi alte categorii din domeniile socio-umaniste, cu şcoli de formare în psihoterapie de lungă durată (de 2-3 ani) şi doi ani de supervizare, iar Cristian Andrei nu bifează niciuna din cele două cerinţe, susţine PressOne.

Confruntat de către PressOne cu aceste informaţii, medicul admite că nu are atestat de liberă practică în psihoterapie şi afirmă că nici nu are de gând să ceară unul.

Aceeaşi sursă menţionează că, sub o titulatură falsă, de mai bine de 20 de ani medicul Cristian Andrei face psihoterapie cu clienţi pe care îi consiliază fără să aibă pregătirea necesară, iar în acest context, două dintre clientele ajunse în cabinetul său pentru psihoterapie îl acuză de avansuri sexuale şi manipulare emoţională.

