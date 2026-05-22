Măsura vine după ani în care sesizările fără semnătură erau clasate automat și după ce autoritățile au constatat că mulți oameni evită să reclame tăieri ilegale sau braconaj de teamă că ar putea fi identificați și intimidați.

George Gârbacea: „Sunt numeroase sesizări anonime și legea prevedea să le clasăm, pentru că nu au date de identificare. Nu avem cui să răspundem. Am considerat însă că informațiile de acolo sunt valoroase”.

Noua platformă, disponibilă pe site-ul Gărzii Forestiere, permite trimiterea de informații fără a menționa datele personale. Instituția promite că va folosi aceste indicii pentru declanșarea controalelor.

George Gârbacea: „Pui informații acolo despre presupusa tăiere ilegală de arbori. Adică, orice cetățean care are o suspiciune poate să raporteze anonim, și noi o luăm din baza de date. Dacă sunt elemente relevante, adică vedem că nu sunt cioate fără marcă, sunt un fenomen de amploare, cu siguranță vom demara procedurile și vom merge în control.”

Șeful Gărzii Forestiere spune că mulți români evitau până acum să reclame furtul de lemn de teamă să nu fie identificați în comunitățile din care fac parte.

George Gârbacea: „Îi înțeleg pe mulți oameni că sunt stigmatizați dacă fac o sesizare. Ei se cunosc între ei. Dacă cineva desfășoară o activitate ilegală și îl vede, după aceea îl ia la țintă sau la ochi”.

Șefii vor vedea în timp real ce fac inspectorii în control

O altă schimbare anunțată este digitalizarea controalelor. Garda Națională Forestieră dezvoltă o platformă internă prin care conducerea poate vedea exact unde se află inspectorii și ce verificări fac.

Sistemul introduce indicatori de performanță pentru fiecare structură din țară și ar trebui să reducă suspiciunile privind controalele făcute doar pe hârtie.

George Gârbacea: „Am făcut o platformă astfel încât toate controalele să fie înregistrate digital, cu poziții geografice, să vedem în timp real unde sunt inspectorii.”

Ramona Țintea: „În momentul în care un inspector merge pe teren, trebuie să declare ce face, într-o platformă digitală?”

George Gârbacea: „Exact, da. Acum lucrez fix la partea aceasta, unde toate controalele vor apărea automat în timp real și o să avem și statistică pe inspector, și statistică pe Gardă.”

În premieră, cetățenii pot participa la controalele din teren

Pentru a crește transparența, Garda Națională Forestieră permite și prezența la verificările din teren a persoanelor care au făcut sesizările.

George Gârbacea: „Nivelul de încredere în instituții este destul de scăzut. (…) N-am nimic de ascuns. Să vină pe teren! Să nu intervină în actul de control, dar să fie prezenți acolo, să vadă că inspectorii Gărzii Forestiere nu țin partea hoților.”

Măsura apare după numeroase acuzații publice potrivit cărora autoritățile ar fi verificat alte zone decât cele reclamate.

Potrivit datelor Inventarului Forestier Național, fenomenul tăierilor ilegale s-a redus față de acum cinci ani, însă milioane de metri cubi de lemn continuă să dispară anual din pădurile României.