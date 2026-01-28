Polițiștii serviciului pentru investigații criminale fac verificări în locuința lui, dar și în cabinetele unde își desfășoară activitatea.

Doctorul este suspectat că muncea ca psihoterapeut fără drept, dar este acuzat și de înșelăciune, agresiune sexuală și viol.

„În contextul punerii în executare a unui mandat de percheziție domiciliară, la adresa din jud. Dâmbovița, echipa SAS a pătruns fără forțarea căilor de acces. Cu ocazia traversării curții pe o distanță de aproximativ 200-250 metri, echipa SAS a constatat prezența a doi câini agresivi, fapt ce crea un risc imediat pentru siguranța personalului participant. Un polițist a făcut uz de armă (armă cu muniție cu bile de cauciuc). În urma uzului de armă nu s-a produs rănirea câinilor și nici pagube materiale”, a transmis Poliția.

Primele acuzații au ieșit la iveală anul trecut, în noiembrie, când foste paciente ale medicului Cristian Andrei au avut aria să povestească jurnaliștilor de la PressOne prin ce au trecut, cum că în cabinet medicul le-ar fi atins în zone intime și le-ar fi sărutat cu forța.

După ce au depus plângere, polițiștii Secției unu au început cercetările și au scos la iveală că, încă din anul 2004, medicul Cristian Andrei ar fi desfășurat activități asociate profesiei de psihoterapeut, fără să dețină un atestat de liberă practică din partea Colegiului Medicilor Psihologilor Români, dar și fără să fie absolvit o facultate acreditată în acest sens, de aici și această acuzație de exercitare a fără drept a unei profesii.



Mai mult, în timpul cercetărilor, polițiștii au descoperit și că trei foste paciente, ea ar fi plătit medicului ședințe de psihoterapie, de aici rezultând și infracțiunea de înșelăciune. Tot în timpul perchezițiilor, în timpul cercetărilor, polițiștii au descoperit și trei foste paciente care îl acuză de agresiune sexuală, iar una dintre acestea susține că a fost violată întrucât a întreținut relații sexuale cu medicul, fără să poată să își exprime consimțământul în acest sens, de aici rezultând această infracțiune gravă de viol, pentru care medicul vă trebui să răspundă.

La finalul acestor percheziții se caută probe și martori care să povestească anchetatorilor dacă într-adevăr, medicul inducea în eroare pacientele, susținând că le oferă ședințe de psihoterapie. Întrebat de despre aceste acuzații, în luna noiembrie, când toată povestea a ieșit la iveală, medicul a negat toate acuzațiile, a precizat că are o diplomă de psihiatrie pentru copii și că această titulatură de psiholog-psihoterapeut i-a fost atribuită de public și nu și-a însușit-o în mod personal.

