În restul țării se anunță vreme mai bună; apare soarele, dar vin și câteva ploi slabe, de scurtă durată. Vântul va avea intensificări în estul și în sud-estul României, iar temperaturile pornesc de la 18 grade în estul Transilvaniei și ajung la 28 de grade în Crișana.

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și Bărăganul. Pe aici găsim mulți nori, vin averse cu tunete, fulgere și se pornește vântul. Temperaturile cresc ușor față de joi.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, maximele vor ajunge la 24 de grade, o să plouă și apar și fenomene electrice. În plus, vântul va avea intensificări, iar la munte, la altitudini mari, vor fi rafale de 60...80 km/h.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina, ploile vin în mai multe reprize și vor fi însoțite de tunete, fulgere și intensificări de vânt. Temperaturile, mai ridicate decât joi, se vor situa între 21 de grade la Suceava și 26 de grade la Iași.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș, găsim vreme mai bună: apare soarele, dar nu este exclus să vină câteva averse pe suprafețe restrânse. Se încălzește și pe aici. La amiază vor fi 27 de grade la Satu Mare.

Se încălzește și în ținuturile vestice. Temperaturile vor ajunge până la 28 de grade la Oradea. În zonele de câmpie se anunță soare și atmosferă plăcută, dar în rest se înnorează și o să plouă pe suprafețe restrânse.

În Transilvania găsim vreme instabilă, înnorări și averse cu tunete și fulgere. O să cadă și grindină și se pot acumula cantități mai însemnate de apă. Apare puțin și soarele pe timpul zilei, iar vântul bate tare la munte, la altitudini mari. Ieri au fost 18 grade la Târgu Mureș, dar astăzi se încălzește semnificativ și se vor înregistra 27 de grade.

Și în Oltenia se încălzește și temperaturile vor ajunge până la 27 de grade. Mai vin câteva averse și pot să apară vijelii și căderi de grindină.

În ținuturile sudice vin ploi, unele destul de abundente. Vedem puțin și soarele printre nori și se răcorește ușor. La amiază vor fi cel mult 23 de grade.

Vremea în București

În București avem atmosferă schimbătoare și câteva ploi slabe dimineața. După-amiază vor fi perioade cu averse, care pot să lase în urmă 15 litri de apă pe metru pătrat. Ploile vin cu tunete, fulgere și intensificări ale vântului, iar maxima vă ajunge la 21 de grade. La noapte vă continua să plouă și minima coboară la 14 grade.

Vremea la munte

La munte se anunță ploi în mai multe reprize pe parcursul zilei, iar în unele zone vor fi vijelii și căderi de grindină. În Carpații Orientali și, local, în Meridionali, se pot depăși 30 de litri de apă pe metru pătrat, iar la altitudini mari vântul o să bată cu 60...80 km/h.