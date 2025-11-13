Mărturii tulburătoare ale pacientelor medicului Cristian Andrei. „M-a pupat pe ochi. L-am împins și m-a pupat pe buze”

Stiri actuale
13-11-2025 | 19:20
×
Codul embed a fost copiat

Mărturii tulburătoare ies la iveală în cazul cunoscutului medic Cristian Andrei, acuzat de hărțuire sexuală. Unele femei care au mers la el în căutarea sprijinului emoțional susțin că ședințele de terapie s-ar fi transformat în experiențe traumatizante.

autor
Andreea Marinescu,  Mădălina Stețco

Una dintre ele ne-a povestit ce se întâmpla în cabinetul doctorului. Poliția a deschis un dosar penal pentru agresiune sexuală, înșelăciune și exercitarea fără drept a unei profesii sau activități. Cristian Andrei a negat acuzațiile.

Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional!

„A început să mă ia în brațe într-un mod foarte intens, a început să-mi bage mâinile pe sub bluză. Am încercat să resping la un moment dat. A început să-și frece barba de fața mea și să mă pupe pe ochi. Am început din nou să-l împing, moment în care mi-a luat capul între mâini și m-a pupat pe buze”, este declarația unei femei care timp de trei ani a fost pacienta doctorului Cristian Andrei.

Spune că mergea la el pentru terapie de cuplu și individuală. Este încă afectată de cele petrecute în cabinetul acestuia, și la un an distanță.

Citește și
pesta porcina
Porcul de Crăciun, mai scump și mai greu de găsit din cauza pestei porcine. Prețul pe un kilogram începe de la 22 de lei

Victimă: „Aceeași poveste, îmi mângâia părul, mă mângâia pe mâini, îmi spunea tot felul de complimente. Eu mă simțeam atât de inconfortabil, încât m-am ridicat de pe canapea. În momentul respectiv el s-a ridicat în picioare, am înlemnit de frică. La un moment dat am reușit, l-am împins, m-am îndreptat spre ușă, moment în care m-a tras înapoi, m-a luat cu mâna de gât pe la spate și m-a pus cu fața în fața oglinzii, într-un mod foarte sexual, el stând în spatele meu. Nu am capacitatea emoțională, nici măcar acum după un an de zile să îmi dau seama ce s-a întâmplat în tot acest timp. Cum am ajuns eu din fața oglinzii la mașină”.

Victima spune că nu e singura care a pățit așa ceva.

Victimă:Au întreținut relații sexuale în cabinet. Dintre femeile pe care eu le-am întâlnit, eu am scăpat cel mai ieftin”.

Contactat de Știrile PRO TV, Cristian Andrei nu a răspuns. A negat acuzațiile într-un mesaj postat pe Facebook.

Cristian Andrei, medic terapeut: „Nu știu ce a avut ea în cap, dar eu nu am avut niciun gând sexual...”

Poliția a demarat o anchetă, după ce publicația online „PressOne” a prezentat mărturiile mai multor paciente care ar fi fost hărțuite de Cristian Andrei.

O vatmaniță a fost filmată dormind în timp ce mergea cu tramvaiul prin San Francisco. Pasagerii au intrat în panică. VIDEO

Sursa: Pro TV

Etichete: victime, abuz sexual, terapeut,

Dată publicare: 13-11-2025 19:20

Articol recomandat de sport.ro
Parada modei la naționala Franței! Cum au venit Mbappe & Co
Parada modei la naționala Franței! Cum au venit Mbappe & Co
Citește și...
Porcul de Crăciun, mai scump și mai greu de găsit din cauza pestei porcine. Prețul pe un kilogram începe de la 22 de lei
Stiri actuale
Porcul de Crăciun, mai scump și mai greu de găsit din cauza pestei porcine. Prețul pe un kilogram începe de la 22 de lei

Porcul, vedeta mesei de Crăciun, începe deja să fie căutat la poarta fermelor a gospodăriilor ori pe internet. Prețul mediu pentru kilogram pentru un porc în viu se apropie de 7 lei potrivit, Ministerului Agriculturii.

Un tânăr din Capitală a fost prins în flagrant în timp ce încerca să fure scuterul unui livrator străin. Individul, reținut
Stiri actuale
Un tânăr din Capitală a fost prins în flagrant în timp ce încerca să fure scuterul unui livrator străin. Individul, reținut

Un tânăr de 20 de ani a fost reţinut de poliţiştii din Bucureşti după ce a încercat să îi fure scuterul unui livrator, cetăţean străin. El a fost oprit de poliţişti rutieri şi de trecători, fiind imobilizat întrucât avea un comportament agresiv.

Un elev de 13 ani, chiulangiu, a sunat la 112, în glumă. Ce le-a spus autorităților, care au intervenit imediat
Stiri actuale
Un elev de 13 ani, chiulangiu, a sunat la 112, în glumă. Ce le-a spus autorităților, care au intervenit imediat

Un elev în vârstă de 13 ani a apelat, joi, la numărul de urgenţă 112, anunţând că a căzut într-un lac dintr-un parc situat în Sectorul 2 şi că se află în pericol de înec, însă poliţiştii au descoperit că a fost vorba de o glumă proastă.

Recomandări
Fără acord asupra pensiilor magistraților. Coaliția refuză pensia cât venitul, CSM cere tratament egal cu ceilalți „speciali”
Stiri actuale
Fără acord asupra pensiilor magistraților. Coaliția refuză pensia cât venitul, CSM cere tratament egal cu ceilalți „speciali”

După discuțiile cu magistrații, UDMR a transmis că susține o variantă moderată a reformei pensiilor speciale (70–75% din salariul net), o perioadă de tranziție mai scurtă și adoptarea rapidă a legii, pentru a respecta jalonul PNRR.

PNRR „simplificat” a fost aprobat de Bruxelles. România trebuie să îndeplinească 390 jaloane din cele 518 asumate inițial
Stiri externe
PNRR „simplificat” a fost aprobat de Bruxelles. România trebuie să îndeplinească 390 jaloane din cele 518 asumate inițial

România a obţinut la Bruxelles, aprobarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) revizuit, la reuniunea Consiliului pentru Afaceri Economice şi Financiare (ECOFIN).

Dani Mocanu și fratele său au fost plasaţi de instanţă în arest la domiciliu în provincia Napoli
Stiri actuale
Dani Mocanu și fratele său au fost plasaţi de instanţă în arest la domiciliu în provincia Napoli

Fraţii Dani şi Ionuţ Mocanu, condamnaţi la închisoare pentru tentativă de omor şi prinşi în Italia, au fost plasaţi în arest la domiciliu de Curtea de Apel din Napoli, afirmă surse judiciare.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 13 Noiembrie 2025

52:17

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 13 Noiembrie 2025

01:30:23

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 13 Noiembrie 2025

01:46:12

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28