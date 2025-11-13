Mărturii tulburătoare ale pacientelor medicului Cristian Andrei. „M-a pupat pe ochi. L-am împins și m-a pupat pe buze”

Mărturii tulburătoare ies la iveală în cazul cunoscutului medic Cristian Andrei, acuzat de hărțuire sexuală. Unele femei care au mers la el în căutarea sprijinului emoțional susțin că ședințele de terapie s-ar fi transformat în experiențe traumatizante.

Una dintre ele ne-a povestit ce se întâmpla în cabinetul doctorului. Poliția a deschis un dosar penal pentru agresiune sexuală, înșelăciune și exercitarea fără drept a unei profesii sau activități. Cristian Andrei a negat acuzațiile.

Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional!

„A început să mă ia în brațe într-un mod foarte intens, a început să-mi bage mâinile pe sub bluză. Am încercat să resping la un moment dat. A început să-și frece barba de fața mea și să mă pupe pe ochi. Am început din nou să-l împing, moment în care mi-a luat capul între mâini și m-a pupat pe buze”, este declarația unei femei care timp de trei ani a fost pacienta doctorului Cristian Andrei.

Spune că mergea la el pentru terapie de cuplu și individuală. Este încă afectată de cele petrecute în cabinetul acestuia, și la un an distanță.

Victimă: „Aceeași poveste, îmi mângâia părul, mă mângâia pe mâini, îmi spunea tot felul de complimente. Eu mă simțeam atât de inconfortabil, încât m-am ridicat de pe canapea. În momentul respectiv el s-a ridicat în picioare, am înlemnit de frică. La un moment dat am reușit, l-am împins, m-am îndreptat spre ușă, moment în care m-a tras înapoi, m-a luat cu mâna de gât pe la spate și m-a pus cu fața în fața oglinzii, într-un mod foarte sexual, el stând în spatele meu. Nu am capacitatea emoțională, nici măcar acum după un an de zile să îmi dau seama ce s-a întâmplat în tot acest timp. Cum am ajuns eu din fața oglinzii la mașină”.

Victima spune că nu e singura care a pățit așa ceva.

Victimă: „Au întreținut relații sexuale în cabinet. Dintre femeile pe care eu le-am întâlnit, eu am scăpat cel mai ieftin”.

Contactat de Știrile PRO TV, Cristian Andrei nu a răspuns. A negat acuzațiile într-un mesaj postat pe Facebook.

Cristian Andrei, medic terapeut: „Nu știu ce a avut ea în cap, dar eu nu am avut niciun gând sexual...”

Poliția a demarat o anchetă, după ce publicația online „PressOne” a prezentat mărturiile mai multor paciente care ar fi fost hărțuite de Cristian Andrei.

