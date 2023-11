Masa caldă în școală a ajuns un sendviș rece, și acela nu în toate școlile. Nici măcar nu se respectă ingredientele aprobate

Pe de altă parte, premierul Marcel Ciolacu a cerut în şedinţa de Guvern continuarea programului şi anul viitor.

„Foarte săracă și proastă pentru copii – și asta e în fiecare zi – zilnic”, explică un profesor.

Adică o chiflă mare, două felii de salam, una de caşcaval, cartofi prăjiţi, ketchup şi puţină varză.

Asta primesc zilnic elevii școlii din Căzăneşti, judeţul Mehedinţi. Reprezentanţii unității de învățământ susţin că au vrut să schimbe gustarea, dar s-au opus copiii.

Veronica Pop, director școala generală Căzănești: „Copiii, învățați cu cartofii prăjiți din anii trecuți și cu ce a fost în anii trecuți, ketchup-uri și ce au mai fost, au cerut. Doamna mi-a zis că nu e în regulă. Și a pus.. Exact.”

Este vorba, totuși, de ingrediente care nu corespund nutriţional cu o masă sănătoasă și nu apar nici pe lista celor recomandate de Ministerul Educației.

Anca Bodislav, medic nutriționist: „Nu este sănătos ca un copil să primească în fiecare zi o cantitate atât de mare de pâine combinată cu, așa cum am văzut, cartofi prăjiți, salam, cașcaval. O alimentație sănătoasă pentru un copil trebuie să fie bazată și pe o bucățică de carne, pe o cantitate mai mare de legume.”

În plus, firma care face aceste pachete nu este autorizată să presteze astfel de servicii. Aşa că autorităţile au anunţat controale.

Adriana Ganea, DSV Mehedinți: „O încălcare a legislației, este o unitate care nu este înregistrată pentru activitatea de catering. Acolo unde există livrare de produse în spații neaprobate se supune legislației sanitar veterinare în vigoare. Amendă de la 2.000 la 10.000 de lei.”

Tot sendvișuri primesc și copiii de la o școală din Gorj. Dar nu cu mezeluri, ci cu piept de pui. Şi aici apar cartofii.

Constantin Pârjol, primar comună Văgiulești: „Sunt exact după rețeta din normele de aplicare.” Reporter: Fără salam

Constantin Pârjol: „Da, da.”

Reporter: „Cartofi pai. Cartofi, au și o roșie, castravete.”

Un pachet alimentar rece îi aşteaptă şi pe elevii liceului pedagogic din Iaşi. Spunem „îi aşteaptă ", pentru că nu au fost finalizate toate documentele necesare pentru licitaţia care ar urma să desemneze fima care să livreze gustările.

Elevă: „Era un plus pentru noi. Decât nimic mai bine ceva.”

În acest an școlar, programul Masă Caldă ar trebui să funcționeze în 450 de școli din țară. Am vrut să aflăm de la Ministerul Educației în câte școli elevii primesc o masă caldă sau un pachet alimentar, însă, potrivit biroului de presă al ministerului, aceste date se strâng doar o dată pe an.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 17-11-2023 20:16