Mandatul primarului din Bistriţa-Năsăud care a apărut în ipostaze intime cu o angajată, în biroul său, a fost suspendat

28-11-2025 | 13:14
Prefectul din Bistriţa-Năsăud, Teofil Cioarbă, a decis suspendarea mandatului primarului din Livezile, aflat în arest la domiciliu şi cercetat penal pentru agresiune sexuală, violarea vieţii private şi influenţarea declaraţiilor.

Mihaela Ivăncică

Cioarbă a confirmat vineri, pentru AGERPRES, emiterea acestui ordin, în baza căruia atribuţiile primarului au fost preluate de viceprimar, precizând că se aşteaptă, totodată, soluţionarea contestaţiilor depuse la decizia privind arestul la domiciliu.

Atât primarul din Livezile, Traian Simionca, cât şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistriţa au depus contestaţii la decizia luată marţi seara de Judecătoria Bistriţa, prin care edilul a fost plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile.

Instanţa a respins propunerea de luare a măsurii arestului preventiv formulată de procurori.

"Respinge ca neîntemeiată propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistriţa, de luare a măsurii preventive a arestului preventiv faţă de inculpatul S.T. În baza art. 227 alin. 2 Cod procedură penală, art. 218 Cod procedură penală şi art. 221 Cod procedură penală, dispune luarea măsurii preventive a arestului la domiciliu (...), pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 25.11.2025 şi până la data de 24.12.2025, inclusiv", se arată în soluţia comunicată de Judecătoria Bistriţa.

De asemenea, judecătorul a dispus ca, pe durata arestului la domiciliu, inculpatul să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere.

Traian Simionca (56 de ani) a fost reţinut, luni, pentru 24 de ore, în urma percheziţiilor efectuate de poliţişti la sediul Primăriei comunei Livezile şi la domiciliile unor persoane fizice.

Acţiunea a avut loc în cadrul dosarului penal deschis la data de 5 noiembrie, după apariţia în spaţiul public a unor fotografii cu primarul şi o angajată aflaţi în ipostaze indecente în biroul edilului. 

Sursa: Agerpres

Etichete: agresiune sexuala, primar, bistrita nasaud,

Dată publicare: 28-11-2025 13:10

