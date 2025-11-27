Sorin Oprescu, de neextrădat. Curtea de Apel din Salonic respinge cererea de extrădare. Motivul invocat

Stiri actuale
27-11-2025 | 16:10
Sorin Oprescu

Curtea de Apel din Salonic a respins cererea de extrădare a fostului primar al Capitalei, Sorin Oprescu. Decizia nu este definitivă și poate fi contestată de procurorii eleni.

autor
Mihai Niculescu

Oprescu nu a fost prezent în sala de judecată când s-a analizat solicitarea autorităților române de extrădare, deoarece, conform unor surse judiciare, ar fi internat în spital, conform TVR Info.

9 ani și 8 luni de executat pentru luare de mită și spălare de bani

Fostul primar are de executat în România 9 ani și 8 luni de închisoare pentru luare de mită și spălare de bani. A fost reținut luna trecută pe aeroportul din Salonic, iar ulterior a fost pus în libertate pe cauțiune până la decizia definitivă privind extrădarea.

Decizia instanței elene de respingere a cererii de extrădare poate fi contestată de procurorii din Grecia, ceea ce înseamnă că procedura judiciară nu s-a încheiat definitiv. Autorităţile române așteaptă evoluțiile din Grecia pentru a-l aduce pe fostul edil al Capitalei să-și execute pedeapsa în România.

Sursa: TVR Info

Etichete: grecia, extradare, Sorin Oprescu,

Dată publicare: 27-11-2025 16:04

Citește și...
Sorin Oprescu scapă de un an de închisoare. Decizia instanței: „Infracțiunea a fost dezincriminată”
Stiri Justitie
Sorin Oprescu scapă de un an de închisoare. Decizia instanței: „Infracțiunea a fost dezincriminată”

Curtea de Apel Bucureşti a admis joi o contestaţie depusă de Sorin Oprescu şi a decis scăderea unui an din pedepsa de 10 ani şi 8 luni primită de fostul primar al Capitalei într-un dosar de corupţie.

Ce regretă Sorin Oprescu, după ce a fugit din România. Declarația făcută pe scările instanței din Salonic: „Din contră”
Stiri Justitie
Ce regretă Sorin Oprescu, după ce a fugit din România. Declarația făcută pe scările instanței din Salonic: „Din contră”

Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, reținut sâmbătă în Grecia, a fost plasat sub control judiciar, până când autoritățile elene vor judeca mandatul de arestare.

România încearcă pentru a doua oară să-l aducă din Grecia pe fugarul condamnat Sorin Oprescu. Ce spune fostul primar
Stiri Justitie
România încearcă pentru a doua oară să-l aducă din Grecia pe fugarul condamnat Sorin Oprescu. Ce spune fostul primar

Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu, reținut sâmbătă în Grecia, a fost plasat sub control judiciar până când autoritățile elene vor judeca mandatul de arestare.  

Sorin Oprescu, eliberat sub control judiciar de magistrații din Grecia. Câți bani a fost pus să plătească fostul primar
Stiri Justitie
Sorin Oprescu, eliberat sub control judiciar de magistrații din Grecia. Câți bani a fost pus să plătească fostul primar

Fostul primar al Bucureștiului Sorin Oprescu, care a fost arestat, sâmbătă după-amiază, la Salonic, în executarea unui mandat european de arestare emis împotriva sa de autoritățile române, a fost, luni, eliberat, cu condiții restrictive.

Sorin Oprescu, audiat luni în Grecia. România cere din nou extrădarea fostului primar al Capitalei
Stiri actuale
Sorin Oprescu, audiat luni în Grecia. România cere din nou extrădarea fostului primar al Capitalei

Fostul primar al Bucureștiului, Sorin Oprescu, reținut sâmbătă în Grecia, va fi audiat astăzi de un procuror din Republica Elenă. Autoritățile române încearcă pentru a doua oară să obțină extrădarea lui.

