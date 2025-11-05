Un primar din Bistriţa-Năsăud, filmat în ipostaze intime cu o angajată. Edilul spune că imaginile nu sunt reale

05-11-2025 | 19:44
Poliţiştii au deschis un dosar penal în urma apariţiei pe reţelele de socializare a unor imagini în care primarul comunei Livezile din judeţul Bistriţa-Năsăud, Traian Simionca, apare în ipostaze intime alături de o angajată, în biroul acestuia.

„În această după-masă, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Bistriţa-Năsăud s-au sesizat din oficiu şi efectuează cercetări sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistriţa, cu privire la comiterea infracţiunilor de agresiune sexuală, ultraj contra bunelor moravuri şi violarea vieţii private", a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud.

Primarul din Livezile, Traian Simionca (PSD), aflat la al patrulea mandat şi care a câştigat alegerile locale de anul trecut cu aproape 90% din voturi, susţine că imaginile nu sunt reale.

Apariţia imaginilor în cauză a determinat reacţii din partea organizaţiilor din Bistriţa-Năsăud ale Partidului Social Democrat şi Partidului Naţional Liberal.

Cazul a stârnit reacţii din partea PSD şi PNL Bistriţa-Năsăud

Biroul de presă al PSD Bistriţa-Năsăud a transmis că, având în vedere subiectul sensibil şi că "sunt familii implicate", preferă să se pronunţe după aflarea adevărului.

„Referitor la ultimele informaţii apărute în spaţiul public, facem următoarele precizări: am aflat despre această situaţie prin intermediul reţelelor de socializare şi al presei. Până în acest moment, domnul primar a declarat că acele ipostaze nu sunt reale, iar, până la aflarea adevărului, orice am spune ar fi o interpretare care nu ar face bine nimănui.

Având în vedere că sunt familii implicate într-un subiect atât de sensibil, până la clarificarea acestei situaţii nu putem să spunem foarte multe.

Aşteptăm concluziile autorităţilor şi susţinem derularea unei eventuale anchete corecte, transparente şi obiective", este mesajul celor de la PSD.

La rândul lor, liberalii au remis un comunicat de presă, semnat de preşedintele organizaţiei PNL Livezile, Damian Nicolae Cristian, în care este condamnat comportamentul edilului.

„Ceea ce s-a întâmplat la Primăria Livezile condusă de Traian Simionca (PSD) este o ruşine pentru întreaga comunitate. Un primar trebuie să aducă cinste localităţii, nu să o facă de râs. Comuna noastră are nevoie de dezvoltare, nu de scandaluri şi comportamente degradante. Credem în potenţialul localităţii noastre şi în oamenii ei harnici. Cu respect, cu alţi conducători in fruntea ei, comuna poate merge înainte - curată, demnă şi respectată", a transmis liderul PNL din comună, citat în comunicat.

Sursa: Agerpres

