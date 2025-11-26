Reacția lui Marian Vanghelie, acuzat de o tânără că a urmărit-o și amenințat-o. „I-am spus: Tu ești bolnavă la cap?”

26-11-2025 | 19:24
Fostul primar Marian Vanghelie a ajuns în atenția poliției, într-un nou scandal. O femeie în vârstă de 33 de ani l-a acuzat că ar fi urmărit-o pe străzile din Capitală și din Ilfov, în plină noapte.

Mădălina Stețco

Mai mult, spun surse din anchetă, femeia s-ar fi plâns că ar fi fost amenințată cu moartea. Fostul lider PSD se apără, spunând că el a fost cel urmărit, dar recunoaște că și-a ieșit din fire.

În puterea nopții, femeia a cerut ajutorul unui echipaj de poliţie.

Corespondent PROTV: „Femeia s-a apropiat de un echipaj de poliție aflat pe o stradă din sectorul 1 al Capitalei, spunând că este urmărită în trafic de o mașină. Potrivit Poliției, aceasta a precizat că la un moment dat, mașina ar fi oprit și că individul în vârstă de 57 de ani i-ar fi adresat injurii și ar fi amenințat-o. Bărbatul, pasager în mașina respectivă, era Marian Vanghelie.”

Tocmai când femeia le povestea poliţiştilor ce se întâmplase, lângă ei a oprit și maşina în care era Marian Vanghelie. Fostul primar al Sectorului 5 și lider al PSD a acuzat-o că ea ar fi fost, de fapt, cea care îl urmărea.

Marian Vanghelie - fostul primar al sectorului 5: „De la Guvern până la Pipera, domnule, jumătate de oră, încontinuu cu 20 și cu 40 la oră, mergea după noi în față, spate, în față, scoate în față, spate.”

A recunoscut însă un moment de agresivitate verbală.

Marian Vanghelie - fostul primar al sectorului 5: „Când mergea încet mașina, la un moment dat, ne-am dus după mașină, față în față am deschis geamul și i-am spus, domnul Ciocârlan te-a pus? Tu ești bolnavă la cap, ești nebună? N-am văzut-o în viața mea, decât că am fost puțin mai obraznic și am spus, vă duceți la pușcărie...”

Cătălina Toma, purtător de cuvânt Poliția Capitalei: „Cercetările sunt efectuate din oficiu, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare, urmând a fi sesizată unitatea teritorială competentă.”

Protagoniștii scandalului nu au depus plângere până în acest moment. Contactată de Știrile PROTV, femeia nu a transmis un punct de vedere.

Sursa: Pro TV

Polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 2 Poliție au fost sesizați de o femeie de 33 de ani, care a declarat că ar fi fost urmărită de un autoturism în mai multe zone din București și din județul Ilfov.  

Fostul primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie, este cercetat de poliția din Voluntari după ce i-ar fi trimis un mesaj de amenințare cu moartea fostei sale partenere, Oana Mizil.

Fostul primar Marian Vanghelie este cercetat într-un nou dosar penal, după ce fosta sa parteneră, Oana Mizil, ar fi cerut ajutorul poliției pentru că acesta ar fi amenințat-o cu moartea, au precizat surse judiciare pentru Știrile Pro TV.

Fostul primar al Sectorului 5 Marian Vanghelie a scăpat de condamnarea de 11 ani şi 8 luni închisoare primită la instanţa de fond, în dosarul în care era acuzat de luare de mită, abuz în serviciu şi spălare de bani.

Fostul primar Marian Vanghelie a fost trimis în judecată de procurorii anticorupţie într-un dosar în care este acuzat de complicitate la abuz în serviciu privind fraudarea Economat Sector 5.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat miercuri că va exista în Serviciul Român de Informaţii (SRI) o unitate care se va ocupa de cazurile de corupţie.

Parlamentul a adoptat, miercuri, Strategia Naţională de Apărare a Ţării cu 314 de voturi ”pentru”, 43 ”împotrivă” şi 3 abţineri. Reprezentanții POT au votat ”împotrivă”, iar SOS a ieșit din sală.

Parlamentul European a votat un buget pe 2026 care prevede 192,8 miliarde de euro în plăți și 190,1 miliarde de euro în angajamente. 

