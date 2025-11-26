Reacția lui Marian Vanghelie, acuzat de o tânără că a urmărit-o și amenințat-o. „I-am spus: Tu ești bolnavă la cap?”

Fostul primar Marian Vanghelie a ajuns în atenția poliției, într-un nou scandal. O femeie în vârstă de 33 de ani l-a acuzat că ar fi urmărit-o pe străzile din Capitală și din Ilfov, în plină noapte.

Mai mult, spun surse din anchetă, femeia s-ar fi plâns că ar fi fost amenințată cu moartea. Fostul lider PSD se apără, spunând că el a fost cel urmărit, dar recunoaște că și-a ieșit din fire.

În puterea nopții, femeia a cerut ajutorul unui echipaj de poliţie.

Corespondent PROTV: „Femeia s-a apropiat de un echipaj de poliție aflat pe o stradă din sectorul 1 al Capitalei, spunând că este urmărită în trafic de o mașină. Potrivit Poliției, aceasta a precizat că la un moment dat, mașina ar fi oprit și că individul în vârstă de 57 de ani i-ar fi adresat injurii și ar fi amenințat-o. Bărbatul, pasager în mașina respectivă, era Marian Vanghelie.”

Tocmai când femeia le povestea poliţiştilor ce se întâmplase, lângă ei a oprit și maşina în care era Marian Vanghelie. Fostul primar al Sectorului 5 și lider al PSD a acuzat-o că ea ar fi fost, de fapt, cea care îl urmărea.

Marian Vanghelie - fostul primar al sectorului 5: „De la Guvern până la Pipera, domnule, jumătate de oră, încontinuu cu 20 și cu 40 la oră, mergea după noi în față, spate, în față, scoate în față, spate.”

A recunoscut însă un moment de agresivitate verbală.

Marian Vanghelie - fostul primar al sectorului 5: „Când mergea încet mașina, la un moment dat, ne-am dus după mașină, față în față am deschis geamul și i-am spus, domnul Ciocârlan te-a pus? Tu ești bolnavă la cap, ești nebună? N-am văzut-o în viața mea, decât că am fost puțin mai obraznic și am spus, vă duceți la pușcărie...”

Cătălina Toma, purtător de cuvânt Poliția Capitalei: „Cercetările sunt efectuate din oficiu, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare, urmând a fi sesizată unitatea teritorială competentă.”

Protagoniștii scandalului nu au depus plângere până în acest moment. Contactată de Știrile PROTV, femeia nu a transmis un punct de vedere.

