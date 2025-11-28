ANAF începe executarea silită în cazul lui Marian Vanghelie şi anunţă confiscări de peste 13,7 milioane lei

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală iniţiază procedura de executare silită în cazul fostului primar al sectorului 5 Marian Vanghelie, vizând recuperarea sumei totale de peste 13,7 milioane lei, la care se adaugă 20.000 lei cheltuieli judiciare.

"Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat punerea în executare a titlului executoriu emis în urma deciziei definitive a instanţei în dosarul penal nr. 25638/3/2015, vizând recuperarea sumei totale de peste 13,7 milioane lei, la care se adaugă 20.000 lei cheltuieli judiciare. Măsurile includ menţinerea sechestrului pe imobile, identificarea de noi bunuri urmărite, blocări de conturi şi popriri asupra acţiunilor deţinute de debitor. ANAF a iniţiat procedurile de executare silită ca urmare a deciziei definitive pronunţate de instanţă", conform unui comunicat de presă al instituţiei.

Contextul dosarului penal

Dosarul penal nr. 25638/3/2015 se referă la cazul fostului primar al Sectorului 5 Marian Vanghelie, condamnat pentru multiple infracţiuni de corupţie.

"Hotărârea instanţei şi obligaţiile stabilite: În baza sentinţei penale nr. 592/F/13.05.2021 a Tribunalului Bucureşti - Secţia I Penală, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 386/A/19.03.2025 a Curţii de Apel Bucureşti, s-a dispus: Obligarea debitorului la plata sumei de 13.731.050 lei, reprezentând confiscare; obligarea la plata a 20.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare; menţinerea măsurii sechestrului asigurător asupra bunurilor imobile, instituit iniţial prin Ordonanţa DNA din 09.04.2015 (dosar 381/P/2014)", potrivit sursei citate.

Bunurile imobile vizate sunt două apartamente situate în Bucureşti, Sector 2, în imobilul de pe B-dul Dacia: apartament nr. 2, parter, 106,35 mp; apartament nr. 4, etaj 2, 106,35 mp.

Procedurile de evaluare sunt în curs, expertul desemnat fiind selectat prin procedură de achiziţie.

Potrivit ANAF, până în prezent Serviciul de Executări Silite Cazuri Speciale din cadrul D.G.R.F.P. Bucureşti a preluat documentele transmise de instanţă şi le-a înaintat organului fiscal competent - Administraţia Sector 2 a Finanţelor Publice, a solicitat documente suplimentare de la DNA, OCPI Sector 2 şi DGITL Sector 2, a iniţiat procedura de evaluare a imobilelor şi a transmis noi solicitări pentru clarificări necesare finalizării raportului de evaluare.

Bunuri mobile și acțiuni sechestrate

În urma verificărilor, ANAF a identificat şi bunuri mobile ale debitorului: un autoturism marca Mercedes - asupra căruia s-a instituit sechestru şi aproape 1000 de acţiuni deţinute la mai multe societăţi listate, pentru care s-a instituit, de asemenea, sechestru.

Totodată, au fost instituite popriri asupra sumelor datorate debitorului de către terţi, respectiv instituţiile financiare la care acesta deţine acţiuni.

Conform ANAF, până la acest moment, nu au fost recuperate sume de bani în contul debitorului.

În perioada imediat următoare: ANAF va proceda la valorificarea bunurilor imobile imediat după primirea rapoartelor finale de evaluare. Concomitent, vor continua verificările şi identificarea altor bunuri sau venituri urmărite, astfel încât să fie recuperată integral creanţa bugetară, conform prevederilor Codului de Procedură Fiscală (Legea nr. 207/2015).

Condamnarea lui Marian Vanghelie

Fostul primar al Sectorului 5 Marian Vanghelie a fost condamnat, în mai 2021, de Tribunalul Bucureşti la 11 ani şi 8 luni închisoare, într-un dosar în care a fost trimis în judecată de DNA pentru săvârşirea a nouă infracţiuni de luare de mită şi abuz în serviciu şi şapte infracţiuni de spălare de bani.

Pe lângă condamnare, instanţa i-a interzis lui Vanghelie, cu titlu de pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioada de 5 ani de la executarea pedepsei cu închisoarea.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













