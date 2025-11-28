ANAF începe executarea silită în cazul lui Marian Vanghelie şi anunţă confiscări de peste 13,7 milioane lei

Stiri Economice
28-11-2025 | 10:36
marian vanghelie
Inquam Photos/ Octav Ganea

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală iniţiază procedura de executare silită în cazul fostului primar al sectorului 5 Marian Vanghelie, vizând recuperarea sumei totale de peste 13,7 milioane lei, la care se adaugă 20.000 lei cheltuieli judiciare.

autor
Mihaela Ivăncică

"Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat punerea în executare a titlului executoriu emis în urma deciziei definitive a instanţei în dosarul penal nr. 25638/3/2015, vizând recuperarea sumei totale de peste 13,7 milioane lei, la care se adaugă 20.000 lei cheltuieli judiciare. Măsurile includ menţinerea sechestrului pe imobile, identificarea de noi bunuri urmărite, blocări de conturi şi popriri asupra acţiunilor deţinute de debitor. ANAF a iniţiat procedurile de executare silită ca urmare a deciziei definitive pronunţate de instanţă", conform unui comunicat de presă al instituţiei.

Contextul dosarului penal

Dosarul penal nr. 25638/3/2015 se referă la cazul fostului primar al Sectorului 5 Marian Vanghelie, condamnat pentru multiple infracţiuni de corupţie.

"Hotărârea instanţei şi obligaţiile stabilite: În baza sentinţei penale nr. 592/F/13.05.2021 a Tribunalului Bucureşti - Secţia I Penală, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 386/A/19.03.2025 a Curţii de Apel Bucureşti, s-a dispus: Obligarea debitorului la plata sumei de 13.731.050 lei, reprezentând confiscare; obligarea la plata a 20.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare; menţinerea măsurii sechestrului asigurător asupra bunurilor imobile, instituit iniţial prin Ordonanţa DNA din 09.04.2015 (dosar 381/P/2014)", potrivit sursei citate.

Bunurile imobile vizate sunt două apartamente situate în Bucureşti, Sector 2, în imobilul de pe B-dul Dacia: apartament nr. 2, parter, 106,35 mp; apartament nr. 4, etaj 2, 106,35 mp.

Citește și
marian vanghelie
Surse: Marian Vanghelie, reclamat de o femeie pentru urmărire și amenințări cu moartea. El spune că a fost urmărit de ea

Procedurile de evaluare sunt în curs, expertul desemnat fiind selectat prin procedură de achiziţie.

Potrivit ANAF, până în prezent Serviciul de Executări Silite Cazuri Speciale din cadrul D.G.R.F.P. Bucureşti a preluat documentele transmise de instanţă şi le-a înaintat organului fiscal competent - Administraţia Sector 2 a Finanţelor Publice, a solicitat documente suplimentare de la DNA, OCPI Sector 2 şi DGITL Sector 2, a iniţiat procedura de evaluare a imobilelor şi a transmis noi solicitări pentru clarificări necesare finalizării raportului de evaluare.

Bunuri mobile și acțiuni sechestrate

În urma verificărilor, ANAF a identificat şi bunuri mobile ale debitorului: un autoturism marca Mercedes - asupra căruia s-a instituit sechestru şi aproape 1000 de acţiuni deţinute la mai multe societăţi listate, pentru care s-a instituit, de asemenea, sechestru.

Totodată, au fost instituite popriri asupra sumelor datorate debitorului de către terţi, respectiv instituţiile financiare la care acesta deţine acţiuni.

Conform ANAF, până la acest moment, nu au fost recuperate sume de bani în contul debitorului.

În perioada imediat următoare: ANAF va proceda la valorificarea bunurilor imobile imediat după primirea rapoartelor finale de evaluare. Concomitent, vor continua verificările şi identificarea altor bunuri sau venituri urmărite, astfel încât să fie recuperată integral creanţa bugetară, conform prevederilor Codului de Procedură Fiscală (Legea nr. 207/2015).

Condamnarea lui Marian Vanghelie

Fostul primar al Sectorului 5 Marian Vanghelie a fost condamnat, în mai 2021, de Tribunalul Bucureşti la 11 ani şi 8 luni închisoare, într-un dosar în care a fost trimis în judecată de DNA pentru săvârşirea a nouă infracţiuni de luare de mită şi abuz în serviciu şi şapte infracţiuni de spălare de bani.

Pe lângă condamnare, instanţa i-a interzis lui Vanghelie, cu titlu de pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioada de 5 ani de la executarea pedepsei cu închisoarea.

94 de oameni au murit în incendiu care a devastat blocurile turn din Hong Kong. „Este un dezastru”

Sursa: Agerpres

Etichete: anaf, marian vanghelie, executare silita,

Dată publicare: 28-11-2025 10:31

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Cine este Ami Colhon, iubita lui Valentin Mihăilă. Blondina duce o viață foarte activă
GALERIE FOTO Cine este Ami Colhon, iubita lui Valentin Mihăilă. Blondina duce o viață foarte activă
Citește și...
Reacția lui Marian Vanghelie, acuzat de o tânără că a urmărit-o și amenințat-o. „I-am spus: Tu ești bolnavă la cap?”
Stiri actuale
Reacția lui Marian Vanghelie, acuzat de o tânără că a urmărit-o și amenințat-o. „I-am spus: Tu ești bolnavă la cap?”

Fostul primar Marian Vanghelie a ajuns în atenția poliției, într-un nou scandal. O femeie în vârstă de 33 de ani l-a acuzat că ar fi urmărit-o pe străzile din Capitală și din Ilfov, în plină noapte.

Surse: Marian Vanghelie, reclamat de o femeie pentru urmărire și amenințări cu moartea. El spune că a fost urmărit de ea
Stiri actuale
Surse: Marian Vanghelie, reclamat de o femeie pentru urmărire și amenințări cu moartea. El spune că a fost urmărit de ea

Polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 2 Poliție au fost sesizați de o femeie de 33 de ani, care a declarat că ar fi fost urmărită de un autoturism în mai multe zone din București și din județul Ilfov.  

Marian Vanghelie va ataca în instanță ordinul de protecție cerut de Oana Mizil: „Soacra mi s-a părut impertinentă”
Stiri actuale
Marian Vanghelie va ataca în instanță ordinul de protecție cerut de Oana Mizil: „Soacra mi s-a părut impertinentă”

Fostul primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie, este cercetat de poliția din Voluntari după ce i-ar fi trimis un mesaj de amenințare cu moartea fostei sale partenere, Oana Mizil.

Marian Vanghelie, un nou dosar penal, după ce ar fi amenințat-o cu moartea pe Oana Mizil
Stiri actuale
Marian Vanghelie, un nou dosar penal, după ce ar fi amenințat-o cu moartea pe Oana Mizil

Fostul primar Marian Vanghelie este cercetat într-un nou dosar penal, după ce fosta sa parteneră, Oana Mizil, ar fi cerut ajutorul poliției pentru că acesta ar fi amenințat-o cu moartea, au precizat surse judiciare pentru Știrile Pro TV.

Marian Vanghelie scapă de condamnarea de 11 ani în dosarul mitei de 30 milioane de euro. Faptele s-au prescris, după 10 ani
Stiri actuale
Marian Vanghelie scapă de condamnarea de 11 ani în dosarul mitei de 30 milioane de euro. Faptele s-au prescris, după 10 ani

Fostul primar al Sectorului 5 Marian Vanghelie a scăpat de condamnarea de 11 ani şi 8 luni închisoare primită la instanţa de fond, în dosarul în care era acuzat de luare de mită, abuz în serviciu şi spălare de bani.

Recomandări
Ilie Bolojan a prezentat situația deficitului bugetar după 10 luni: Încasările nete din TVA au crescut cu 9,2% față de 2024
Stiri Economice
Ilie Bolojan a prezentat situația deficitului bugetar după 10 luni: Încasările nete din TVA au crescut cu 9,2% față de 2024

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că din execuţia bugetară pe primele 10 luni ale anului reiese că „deficitul scade, iar încasările din TVA cresc constant".

Avertizare meteo de vreme severă în aproape toată țara, până duminică. Se anunță ploi, lapoviță și ninsoare. HARTĂ
Vremea
Avertizare meteo de vreme severă în aproape toată țara, până duminică. Se anunță ploi, lapoviță și ninsoare. HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie a emis vineri o informare meteorologică de vreme severă și o avertizare Cod galben de ploi însemnate cantitativ, valabile în mai multe județe din România.

128 de oameni au murit în incendiul care a devastat blocurile turn din Hong Kong. „Este un dezastru”. GALERIE FOTO & VIDEO
Stiri externe
128 de oameni au murit în incendiul care a devastat blocurile turn din Hong Kong. „Este un dezastru”. GALERIE FOTO & VIDEO

Crește bilanțul victimelor după incendiul care a cuprins 7 blocuri din Hong Kong. Până acum au fost anunțați 128 de decedați. Iar mai bine de 270 de oameni sunt în continuare dați dispăruți. Între timp, flăcările uriașe au fost stinse, după 30 de ore.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 27 Noiembrie 2025

44:25

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 27 Noiembrie 2025

01:33:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
27 Noiembrie 2025

01:48:36

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28